Никита Кучеров собрался расстаться с «Тампой» из-за финансовых разногласий
Главная российская хоккейная звезда Никита Кучеров оказался в центре очень острой и сложной истории. Форвард «Тампа-Бей Лайтнинг», признанный в прошлом сезоне лучшим игроком НХЛ, потребовал обменять его в другой клуб. Демарш, кажется, вызван причинами чисто экономическими. Бурный рост потолка зарплат в НХЛ вылился в такой же бурный рост стоимости контрактов игроков, а «Тампа», судя по всему, не в состоянии обеспечить Кучерову тот уровень доходов, на который он нацелился после истечения в будущем году срока действия текущего договора. Нападающий, как предполагают источники, намерен поднять ежегодный заработок примерно вдвое — до $20 млн.
Никита Кучеров является для болельщиков «Тампы» почти культовой фигурой. И до сих пор никаких признаков того, что он может разорвать с ней отношений, не наблюдалось. Однако актуальный контекст чуточку снизил градус сенсационности. The New York Times, комментируя происходящие с Никитой Кучеровым и вокруг него события, объяснила их в первую очередь «экономическими факторами». Что под ними имеется в виду, понятно. Рассказывая о сложной истории с Кучеровым, все медиаресурсы, разумеется, напоминают о его контракте с «Тампой». Это соглашение было подписано в 2018 году, а срок его действия истекает ближайшим летом, после завершения сезона. Общая стоимость восьмилетнего контракта — $76 млн, то есть зарабатывает Кучеров в среднем $9,5 млн ежегодно.
Такая зарплата на излете прошлого десятилетия считалась чрезвычайно высокой для НХЛ. Однако в последнее время экономический ландшафт в лиге претерпел радикальные трансформации. НХЛ, справившись с последствиями пандемии коронавируса, резко нарастила доходы. А их рост вылился в бурный подъем жестокого потолка зарплат, ограничивающего траты клубов на контракты. Если в 2018 году он не дотягивал до $80 млн, то в этом сезоне составляет $104 млн, а в следующем увеличится до $113,5 млн.
Подъем потолка, в свою очередь, привел к скачку зарплат хоккеистов. В рамках двух минувших летних кадровых кампаний целый ряд игроков подписали контракты на таких условиях, о каких никому нельзя было и мечтать несколько лет назад. В настоящий момент договор Кучерова не входит даже в топ-40 наиболее дорогих в лиге. Причем среди тех, кто по размеру среднего годового дохода его опережает, есть масса хоккеистов, на фоне россиянина смотрящихся рядовыми персонажами.