Никита Кучеров собрался расстаться с «Тампой» из-за финансовых разногласий

Никита Кучеров является для болельщиков «Тампы» почти культовой фигурой. И до сих пор никаких признаков того, что он может разорвать с ней отношений, не наблюдалось. Однако актуальный контекст чуточку снизил градус сенсационности. The New York Times, комментируя происходящие с Никитой Кучеровым и вокруг него события, объяснила их в первую очередь «экономическими факторами». Что под ними имеется в виду, понятно. Рассказывая о сложной истории с Кучеровым, все медиаресурсы, разумеется, напоминают о его контракте с «Тампой». Это соглашение было подписано в 2018 году, а срок его действия истекает ближайшим летом, после завершения сезона. Общая стоимость восьмилетнего контракта — $76 млн, то есть зарабатывает Кучеров в среднем $9,5 млн ежегодно.