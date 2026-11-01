Диана Шнайдер выиграла последний крупный титул перед WTA Finals
Победительницей Toray Pan Pacific Open Tennis, завершившегося в Токио турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 с призовым фондом $1,2 млн, стала россиянка Диана Шнайдер. Обыграв в финале в трех партиях Лейлу Фернандес из Канады, она завоевала свой первый в этом году и шестой за карьеру титул, а также вернулась на высшее для себя одиннадцатое место в мировой классификации, на котором завершит нынешний сезон.
Встреча в Токио получилась нетривиальной. Поведя — 6:4, 4:0, Шнайдер позволила сопернице завладеть психологическим преимуществом и взять семь из последующих восьми геймов. Критический момент для российской теннисистки наступил в начале третьей партии, когда ей, уступая 0:1 и 0:40 на своей подаче, пришлось отыгрывать три брейк-пойнта подряд. Однако Шнайдер справилась с этой задачей, наладила игру, а в заключительном отрезке матча выиграла четыре последних гейма. В итоге — 6:4, 5:7, 6:2 за 2 часа 18 минут. Россиянка одержала четвертую победу над Фернандес в их шести встречах, завоевала свой первый в этом году, третий на турнирах категории 500 и шестой за карьеру титул. При этом каждый из ее четырех матчей в Токио в среднем продолжался без малого два с половиной часа.
Кстати, на итоговый турнир, который пройдет с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе, россиянка теперь должна отправиться второй запасной, ведь полька Ига Швёнтек, идущая сейчас девятой по очкам, набранным с января, недавно объявила о досрочном завершении сезона. Учитывая, что в декабре прошлого года Шнайдер стояла на 22-й позиции, промежуточные итоги ее сотрудничества с немецким тренером Сашей Бажиным, который начал работать с ней 14 месяцев назад, на данный момент можно оценивать положительно.