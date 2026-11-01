Диана Шнайдер выиграла последний крупный титул перед WTA Finals

Встреча в Токио получилась нетривиальной. Поведя — 6:4, 4:0, Шнайдер позволила сопернице завладеть психологическим преимуществом и взять семь из последующих восьми геймов. Критический момент для российской теннисистки наступил в начале третьей партии, когда ей, уступая 0:1 и 0:40 на своей подаче, пришлось отыгрывать три брейк-пойнта подряд. Однако Шнайдер справилась с этой задачей, наладила игру, а в заключительном отрезке матча выиграла четыре последних гейма. В итоге — 6:4, 5:7, 6:2 за 2 часа 18 минут. Россиянка одержала четвертую победу над Фернандес в их шести встречах, завоевала свой первый в этом году, третий на турнирах категории 500 и шестой за карьеру титул. При этом каждый из ее четырех матчей в Токио в среднем продолжался без малого два с половиной часа.