Хоккейный счет пошел на десятки

«Контрактный бум» в Национальной хоккейной лиге продолжился серией сентябрьских сделок. Рост зарплат игроков, обусловленный резким повышением потолка зарплат, кажется, превосходит ожидания. Сумма в $10 млн в год уже не кажется исключительной величиной — теперь такая или более высокая зарплата гарантирована аж 35 игрокам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий «Оттава Сенаторс» Дрейк Батерсон

Фото: Paul Sancya / AP Нападающий «Оттава Сенаторс» Дрейк Батерсон

Фото: Paul Sancya / AP

15 сентября клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заключили три чрезвычайно заметные сделки со своими нападающими. «Анахайм Дакс» подписал новое шестилетнее соглашение с Каттером Готье. «Оттава Сенаторс» на восемь лет продлил контракт Дрейка Батерсона. А «Вашингтон Кэпиталс» дал такой же по длительности договор Райану Леонарду. Взгляд цепляют среднегодовые зарплаты игроков: $13,5 млн, $10,75 млн и $10,5 млн соответственно. Это очень щедрые предложения, хорошо иллюстрирующие зародившийся в нынешнее межсезонье тренд.

Тенденция заключается в росте сумм контрактов хоккеистов. Сама по себе она не стала сюрпризом, поскольку в лиге серьезно повысился потолок зарплат. Два года назад он равнялся $88 млн, в прошлом сезоне — $95,5 млн, теперь установился на отсечке $104 млн, а к 2028 году подпрыгнет до $123 млн. Однако темпы роста зарплат игроков, кажется, все равно — даже если принять во внимание благоприятную для клубов рыночную конъюнктуру — превосходят ожидания.

В прошлом сезоне в НХЛ было зарегистрировано ровно 20 контрактов с годовой зарплатой не менее $10 млн.

Иными словами, еще совсем недавно эта планка была доступна лишь очень узкой группе хоккеистов, подавляющее большинство из которых безусловные звезды, такие как Коннор Макдэвид, Нейтан Маккиннон, Остон Мэттьюз.

Теперь ситуация кардинально изменилась.

В сезоне предстоящем (он стартует в начале октября) контрактов с зарплатой в $10 млн или выше будет уже 29. А если считать уже заключенные соглашения, которые вступают в силу позже, то игроков, которым гарантирован такой заработок, насчитывается три с половиной десятка. Свежие сделки с участием Каттера Готье, Дрейка Батерсона и Райана Леонарда попадают в категорию немыслимых по стандартам, скажем, двухлетней давности.

22-летний Готье — талант, уже показавший себя замечательным снайпером. В прошлом сезоне — своем втором в НХЛ — он взял рубеж в 40 заброшенных шайб за одно регулярное первенство. Но такое предложение пару лет назад ему не светило бы, особенно учитывая детали — например, сложный характер. 28-летний Дрейк Батерсон — испытанный боец, способный приносить пользу в «верхних» звеньях. Но за восемь лет в «Оттаве» он лишь раз преодолел отметку в 70 очков за чемпионат — надо сказать, по меркам звезд скромную. А про 21-летнего Райана Леонарда пока приходится говорить еще более сдержанно. Блистал на юниорском уровне, но в НХЛ провел лишь один, пусть достаточно хороший, сезон.

Нагляднее всего «контрактный бум», конечно, иллюстрирует то, с какой частотой в НХЛ бьются рекорды по среднегодовому заработку.

За лето статус самого высокооплачиваемого хоккеиста в истории примерили три человека, за календарный год — четыре. Начали эту эстафету форварды. Прошлой осенью Кирилл Капризов подписал контракт с «Миннесота Уайлд» на восемь лет и $17 млн в год. В июле лидерство перехватил Лео Карлссон из «Анахайм Дакс» (пять лет, $18 млн в год). Затем — Маклин Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс» (пять лет, $18,8 млн в год). А актуальный рекордсмен — продливший в конце августа договор с «Колорадо Эвеланш» защитник Кейл Макар (восемь лет, $20,4 млн в год).

Между тем потенциал роста рекорда, судя по всему, далеко не исчерпан. Следующим летом истекает контракт еще одного элитного защитника — Куинна Хьюза из «Миннесоты». А через два года свободным агентом должен стать центр Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерс» — фронтмен современного канадского хоккея.

Роман Левищев