Верховный суд отменил лишение прав екатеринбурженки за магнитные номера
Верховный суд РФ отменил постановления нижестоящих инстанций о лишении водительских прав жительницы Екатеринбурга Светланы Бонор, управлявшей автомобилем с магнитными рамками для регистрационных знаков. Производство по делу прекращено за отсутствием состава административного правонарушения.
Светлану Бонор остановили 9 ноября 2025 года в 00:55 на улице 8 Марта, 197. Она управляла автомобилем «Mercedes-Benz», государственные регистрационные знаки на котором были закреплены с помощью магнитных рамок.
Мировой судья привлек ее к ответственности по ч. 2.1 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с устройствами, препятствующими идентификации номеров) и лишил права управления. Чкаловский районный суд Екатеринбурга в феврале 2026 года и Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в мае 2026 года оставили это решение в силе.
Однако Верховный суд пришел к выводу, что в действиях водителя нет состава правонарушения. Суд указал, что ГОСТ не содержит запрета на использование магнитных рамок при креплении знаков, если они не закрывают и не искажают имеющиеся на них надписи, изображения, буквы и цифры.
Согласно разъяснениям Пленума Верховного суда РФ, к устройствам, препятствующим идентификации, относятся механизмы, позволяющие скрыть или видоизменить номер (шторки, электромагниты), а также материалы вроде бумаги или грязи. При этом конкретный способ крепления знака сам по себе не подпадает под действие ч. 2.1 ст. 12.2 КоАП РФ. В данном случае магнитные рамки использовались исключительно для удержания номеров и не обладали свойствами, позволяющими их скрыть.
Постановления мирового судьи, районного и кассационного судов отменены. Производство по делу прекращено.
Напомним, ранее администрация Екатеринбурга начала сотрудничать со сторонней компанией, сотрудники которой убирают предметы, закрывающие номера на платных стоянках. После этого по парковкам проезжает автомобиль, фиксирующий нарушения.
Подробнее о работе платных стоянок в Екатеринбурге — в материале «Депутаты разошлись по машиноместам»