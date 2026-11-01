Верховный суд отменил лишение прав екатеринбурженки за магнитные номера

Однако Верховный суд пришел к выводу, что в действиях водителя нет состава правонарушения. Суд указал, что ГОСТ не содержит запрета на использование магнитных рамок при креплении знаков, если они не закрывают и не искажают имеющиеся на них надписи, изображения, буквы и цифры.