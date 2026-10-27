Депутаты разошлись по машиноместам

Сергей Яскевич напомнил, что концепция платной парковки подразумевает, что место занимают на несколько часов, которых хватит, чтобы сделать все нужное. Затем его может использовать другой человек. По его словам, если машин в городе будет слишком много, им действительно негде будет парковаться, они будут занимать неподходящие места и мешать проезду.