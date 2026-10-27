Депутаты разошлись по машиноместам
В думе Екатеринбурга обсудили проблемы платных парковок
Разрастающееся платное парковочное пространство в Екатеринбурге приносит не только доход, но и проблемы, считают депутаты городской думы. По их словам, магазины возле платных парковок теряют до 30-40% выручки, стоимость машиноместа доступна не для всех, а оплата является неудобной. Городские власти намерены сосредоточиться на развитии общественного транспорта, чтобы этих проблем не возникало.
Единственной темой совместного заседания комиссий думы Екатеринбурга по городскому хозяйству и по безопасности жизнедеятельности населения была программа развития общественного транспорта. Однако достаточно быстро депутаты перешли к обсуждению городских платных парковок и многочисленных проблем, которые возникают с ними у жителей.
По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в Екатеринбурге размещены 5,4 тыс. парковочных мест, в ближайшие пять лет их число планируется увеличить до 9 тыс. На ближайшие пять лет на их содержание планируется потратить 410 млн руб. За 9 месяцев 2026 года платные парковки принесли в муниципальный бюджет около 200 млн руб.
Заместитель директора департамента транспорта Сергей Яскевич рассказал, что с прошлой недели город начал борьбу с автомобилистами, которые не оплачивают парковку и закрывают государственные номера, чтобы избежать штрафа. Администрация заключила контракт со сторонней компанией, и теперь ее сотрудники снимают посторонние предметы с госномеров. Следом за ними проезжает фиксирующий нарушения автомобиль: делает это дважды с небольшим промежутком, чтобы доказать, что машины стояли на парковочном месте дольше 15 минут.
Председатель комиссии по безопасности жизнедеятельности населения Игорь Володин заметил, что часто с размещенными парковками возникают проблемы: магазины с муниципальными парковочными местами жалуются, что теряют из-за них до 30-40% прибыли. Помимо этого, рядом с культурными учреждениями — например, ДК Лаврова на Уралмаше — часто негде припарковаться ветеранам или мамам с детьми, которые приехали на мероприятия и не готовы платить за парковку.
Депутат Сергей Козлов согласился, что цена за парковку в 50 руб. в час часто может оказаться слишком большой для горожан, особенно для тех, кто работает в центре и паркует машину на восемь часов ежедневно.
«Можно ли разработать программы для работников, чтобы для отдельных категорий была льготная ставка? Они закрывают номера не потому, что не хотят платить, а это реально дорого. Нужно разработать абонемент с привязкой к Госуслугам и предусмотреть в нем льготников»,— предложил господин Козлов. В департаменте такую возможность пообещали рассмотреть.
Сергей Яскевич напомнил, что концепция платной парковки подразумевает, что место занимают на несколько часов, которых хватит, чтобы сделать все нужное. Затем его может использовать другой человек. По его словам, если машин в городе будет слишком много, им действительно негде будет парковаться, они будут занимать неподходящие места и мешать проезду.
Депутат Александр Колесников предложил разрешать парковаться на земле, запланированной под строительство объектов, которое еще не началось, и повторил требование вернуть парковку на площади 1905 года. Игорь Володин предложил закладывать в бюджет города строительство многоуровневых парковок.
В департаменте транспорта пояснили: чтобы проблема парковок не возникала, необходимо наладить работу общественного транспорта. Однако и в этом случае у автовладельцев возникают проблемы, заметила депутат Елена Бондаренко. По ее словам, в городе предусмотрены «перехватывающие» парковки, где жители отдаленных районов могут оставить автомобиль и добраться до центра, например, на метро. При этом они, как правило, оказываются заняты с самого утра или, наоборот, открываются слишком поздно.
«Где мне оставить машину, чтобы выехать из Вторчермета на общественном транспорте? Парковка у ТЦ "Дирижабля" занята, причем там размещается автошкола со своими курсантами и автомобили такси»,— пожаловалась депутат.
Подводя итог дискуссии, депутат Михаил Вечкензин заметил, что система общественного транспорта и парковок будет правильно работать только в случае, если настроить все ее элементы. «Когда люди на остановку будут приходить по графику, понимая, что не будут стоять под дождем и под снегом, а интервалы движения транспорта будут короткими»,— сказал он. Тогда господин Колесников усомнился, что в текущих экономических условиях удастся модернизировать транспорт.