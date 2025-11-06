Алиев объявил о переводе армии Азербайджана на стандарты НАТО

Армия Азербайджана перейдет на стандарты НАТО, сообщил президент страны Ильхам Алиев во время встречи с делегацией альянса. Заявление президента передает его пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильхам Алиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Ильхам Алиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Глава государства подчеркнул, что азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО и в этом контексте тесно сотрудничает с турецкой армией»,— отмечается в пресс-службе. Господин Алиев сообщил, что процесс модернизации национальной армии будет продолжен. По его словам, Азербайджан достиг главной цели с момента достижения независимости в начале прошлого века — страна добилась «освобождения своих земель от оккупации».

Азербайджан сотрудничает с НАТО с 1994 года. Тогда он присоединился к программе альянса «Партнерство ради мира», которая нацелена на страны Восточной Европы и бывшего СССР.

В июле агентство Report сообщало, что Азербайджан провел совместные с НАТО учения по «Программе сотрудничества по индивидуальному партнерству». В августе высокопоставленные военнослужащие из Азербайджана в качестве наблюдателей приняли участие в учениях НАТО Agile Spirit на территории Грузии.