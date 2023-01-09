Экстрадиции закрыли маршрут

Как стало известно “Ъ”, окончательно застопорился вопрос о выдаче Австрией России бывшего председателя правления обанкротившегося в 2017 году Темпбанка Михаила Гаглоева и совладельца кредитного учреждения Елены Апанасенко. Они были объявлены в международный розыск по обвинению в многомиллионных хищениях. Верховный суд Австрии еще в июле 2021 года одобрил решение земельного суда о выдаче беглецов на родину, где их ожидают правоохранители и многочисленные кредиторы. Причиной остановки процедуры экстрадиции стала невозможность для российских силовиков в нынешних условиях отправиться за обвиняемыми. Тем временем некоторым из кредиторов уже удалось добиться удовлетворения в российских судах своих многомиллионных претензий к бывшим банкирам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Как следует из решения Верховного суда Австрии (копия документа имеется у “Ъ”), нижестоящий земельный суд в Санкт-Пёльтене санкционировал экстрадицию российских банкиров еще 15 января 2021 года. Михаил Гаглоев и Елена Апанасенко, а также их адвокаты подали на это решение апелляционные жалобы, которые, однако, несколькими месяцами позже Верховный суд отклонил.

Между тем, как сообщил адвокат Дмитрий Лапин, представляющий интересы свидетеля по делу руководителя ЧОП «Антириск-безопасность» Владимира Позднякова, выдача обвиняемых в Россию постоянно откладывалась. Сначала этому мешали ковидные ограничения, препятствовавшие авиасообщению между странами Европы. А после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года дело застопорилось окончательно.

В настоящее время у российских силовиков нет возможности отправиться в Вену для сопровождения беглецов в Москву.

Как уже сообщал “Ъ”, Темпбанк ведет свою историю с 24 января 1989 года — в этот день кредитное учреждение было зарегистрировано Госбанком СССР. В рейтинге российских банков он занимал 197-ю строчку, но получил широкую известность после того, как в 2014 году против него были введены санкции Минфина США. Дело в том, что Темпбанк участвовал в качестве финансового гаранта в обеспечении контракта по проведению буровых работ на территории Сирийской Арабской Республики. При этом одним из акционеров банка тогда являлся крупный бизнесмен сирийского происхождения. Кроме того, в решении Минфина США сыграло свою роль то обстоятельство, что в Темпбанке размещали сотни миллионов долларов центробанки Ирана и Северной Кореи, находившиеся под американскими санкциями.

С началом трудностей банк перестал возвращать деньги отечественным вкладчикам, обязательства перед которыми составили около 13 млрд руб. В 2017 году Темпбанк был лишен лицензии, а затем и признан банкротом.

Агентство по страхованию вкладов, взявшее на себя обязательства кредитного учреждения, обнаружив пропажу средств, начиная с 2017 года, направило в следственный департамент МВД несколько заявлений о возбуждении уголовных дел об особо крупных растрате, мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и неправомерных действиях при банкротстве (ст. 160, ст. 159, ст. 201, ст. 195 УК РФ). После неоднократных доследственных проверок Михаила Гаглоева и Елену Апанасенко привлекли к уголовной ответственности.

Но очно предъявить им обвинение правоохранителям не удалось, поскольку экс-банкиры выехали за границу.

В результате оба подследственных были объявлены следствием в международный розыск. В марте 2020 года Кузьминский районный суд Москвы вынес постановление о заочном аресте финансистов. Судебное решение позволило направить материалы на обвиняемых в Интерпол для размещения их данных в разыскной базе. Осенью того же года, когда стало известно, что бывшие банкиры находятся в Австрии, Генеральная прокуратура РФ направила в эту страну запрос о выдаче беглецов. В результате положительное решение было принято.

Тем временем в России на протяжении последних лет в районные суды Москвы поступали многочисленные иски о взыскании выведенных из Темпбанка сумм. Правда, как отметил в беседе с “Ъ” адвокат Дмитрий Лапин, суды часто отказывали истцам на том основании, что при передаче денег банку кредиторы ограничивались расписками без представления доказательств состоятельности заимодавца. Впрочем, иногда и наличие необходимых документов на суд впечатления не производило. Так поначалу произошло и с клиентом господина Лапина — владельцем ЧОПа Владимиром Поздняковым. Последний имел на руках расписки, договоры займа и документы о происхождении предоставленных господину Гаглоеву средств — выписки со счетов в банках, откуда глава ЧОПа снимал деньги. Однако Пресненский суд в удовлетворении иска о взыскании с Михаила Гаглоева более миллиарда рублей господину Позднякову отказал, а горсуд это решение утвердил. Только во Втором кассационном суде общей юрисдикции адвокату Лапину удалось добиться возвращения дела на новое рассмотрение. В итоге Пресненский суд, рассмотрев представленные адвокатом материалы, иск удовлетворил. Однако и господину Позднякову, и другим кредиторам Темпбанка получить назад свои деньги будет непросто. Как пояснил адвокат Лапин, для этого требуется сначала разыскать имущество Михаила Гаглоева, в том числе находящееся за рубежом. А последнее в сложившихся условиях выглядит малореальным.

Алексей Соковнин