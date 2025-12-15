Семь лет за миллиард

В Москве суд заочно приговорил к семи годам колонии каждого бывших председателя правления обанкротившегося в 2017 году Темпбанка Михаила Гаглоева и совладельца этого кредитного учреждения Елену Апанасенко. Они признаны виновными в растрате более миллиарда рублей. Суд удовлетворил и иск АСВ к банкирам на сумму 974 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из оглашенной судьей резолютивной части приговора следовало, что объявленные в международный розыск экс-председатель правления Темпбанка Гаглоев и его совладелец Апанасенко признаны виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и приговорены каждый к семи годам колонии общего режима. Суд постановил исчислять срок наказания с момента их задержания на территории РФ или с момента передачи силовикам в рамках экстрадиции в Россию. Также был удовлетворен иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к подсудимым на сумму 974 млн руб.

Уголовное дело по факту вывода из ПАО «Московский акционерный банк "Темпбанк"» 1,1 млрд руб. было возбуждено в июне 2018 года следственным управлением УВД по Юго-Восточному округу Москвы. Когда причастность бывших предправления и совладельца к хищениям была установлена, их допросили в качестве подозреваемых, но 15 ноября 2019 года отпустили под подписку о невыезде. Банкиры после этого перестали являться по вызовам следствия и уже 22 ноября были объявлены в розыск. Позже Кузьминский суд Москвы заочно избрал им меру пресечения в виде ареста. 13 марта 2020 года финансистов объявили в международный розыск.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемые уехали в Австрию. Генеральная прокуратура обратилась к австрийским властям с требованием выдачи их на родину.

15 января 2021 года земельный суд в Санкт-Пёльтене санкционировал экстрадицию бывших банкиров. А в июле того же года Верховный суд Австрии одобрил это решение. Однако сначала выдача фигурантов была приостановлена из-за ковидных ограничений, а после начала СВО контакты российских правоохранителей с австрийскими коллегами прервались.

Тем временем следствие в России пришло к выводу, что долг кредитного учреждения, составивший более 13 млрд руб., возник из-за того, что топ-менеджеры банка «ориентировались в ведении бизнеса на обслуживание интересов его собственников». В основном речь шла о кредитовании заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами Темпбанка, но не осуществлявших реальной предпринимательской деятельности.

Как было установлено на процессе в Лефортовском суде, только с 10 декабря 2014 года по 14 марта 2017 года Михаил Гаглоев и Елена Апанасенко выдали ничем не обеспеченные кредиты четырем подконтрольным им ООО — «Русэкспорт», «Омекрон», «Селена» и «Олимп» — на сумму почти 1,1 млрд руб., которые в итоге были похищены.

Отметим, что из-за неточностей при подсчете ущерба и других ошибок следствия (например, разночтения в датах) суд дважды — в июле 2022 года и мае 2024 года — возвращал дело в прокуратуру Юго-Восточного округа Москвы. Третий по счету процесс начался в Лефортовском суде в апреле 2025 года.

В ходе слушания дела были изучены бухгалтерские и финансовые документы о переводе сумм, допрошены свидетели, потерпевшие, а также изучены результаты финансово-хозяйственных экспертиз, проведенных по заданию следствия.

В прениях прокурор просил фигурантам по семь лет колонии.

Адвокаты по назначению, не имея возможности согласовать позиции с подзащитными, отрицали их вину, доказывая, что речь шла не о фиктивных, а реальных сделках.

Но суд этому не поверил, признав Михаила Гаглоева и Елену Апанасенко виновными, назначив сроки заключения, запрошенные прокурором. Адвокаты не стали отвечать на вопрос «Ъ» об обжаловании приговора.

Стоит отметить, что еще в марте 2021 года тот же Лефортовский суд за пособничество в особо крупной растрате (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) приговорил к трем годам лишения свободы бизнесмена Ивана Курганского. По версии следствия и суда, по поручению Михаила Гаглоева и Елены Апанасенко предприниматель подыскивал фиктивные фирмы, которые получали в Темпбанке кредиты. Правда, в его деле в итоге остался один эпизод, касающийся выдачи займа ООО «Олимп».

Алексей Соковнин