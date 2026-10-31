Волгоградский губернатор улучшил позиции в рейтинге глав регионов

Работу Андрея Бочарова в сентябре-октябре директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко оценивает высоко. По его словам, губернатор провел выборы в Госдуму «на отлично». Волгоградская область стала лидером Нижнего Поволжья и по явке (более 68%), и по результату «Единой России» (более 62%), причем явка превысила общероссийскую более чем на 10%. «Сентябрьские выборы в Госдуму де-факто оказались также одновременно „промежуточными“ губернаторскими выборами, на которых действующий глава региона одержал электоральную и политическую победу», — отметил политолог.