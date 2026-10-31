Волгоградский губернатор улучшил позиции в рейтинге глав регионов
Рост позиций связан с итогами сентябрьских выборов
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вошел во вторую группу национального рейтинга глав регионов за сентябрь-октябрь 2026 года, он занял 34 строчку. Список подготовил центр информационных коммуникаций «Рейтинг».
По сравнению с периодом с мая по август господин Бочаров поднялся на четыре позиции. В марте-апреле он был на 36 месте, в в январе-феврале на 38-м. За десять месяцев волгоградский губернатор смог удержаться вверху своей группы.
Работу Андрея Бочарова в сентябре-октябре директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко оценивает высоко. По его словам, губернатор провел выборы в Госдуму «на отлично». Волгоградская область стала лидером Нижнего Поволжья и по явке (более 68%), и по результату «Единой России» (более 62%), причем явка превысила общероссийскую более чем на 10%. «Сентябрьские выборы в Госдуму де-факто оказались также одновременно „промежуточными“ губернаторскими выборами, на которых действующий глава региона одержал электоральную и политическую победу», — отметил политолог.
Высокую поддержку господин Бочаров использовал для объявленной «донастройки системы управления», которая, по словам эксперта, предполагает кадровые ротации и оптимизацию бюджетного финансирования. Первой стала отставка главы комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Владимира Шкарупелова. Главные перемены господин Серенко ожидает в администрации Волгограда, которую после перехода Владимира Марченко в Госдуму временно возглавляет Шафран Тепшинов.
Финансовая ситуация остается напряженной, отмечает Андрей Серенко. Политолог ожидает, что при подготовке трехлетнего бюджета на 2027–2029 годы губернатор будет опираться на избранных от региона депутатов Госдумы, в том числе на Евгения Москвичева.
В лидерах рейтинга за прошедший период оказались мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Рустам Минниханов (Татарстан), Айсен Николаев (Якутия) и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Аутсайдерами стали Андрей Клычков (Орловская область), Александр Осипов (Забайкальский край), Федор Щукин (Дагестан), Юрий Зайцев (Марий Эл), Валентин Коновалов (Хакасия).