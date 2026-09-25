Паровозом до Госдумы

25 сентября Волгоградская городская дума на внеочередном заседании единогласно приняла добровольную отставку главы города Владимира Марченко, избранного депутатом Госдумы IX созыва. С 26 сентября Волгоград временно возглавил вице-мэр по ЖКХ Шафран Тепшинов: по новому уставу исполняющего обязанности назначает лично губернатор. Переход господина Марченко в Госдуму политологи называют результатом системной кадровой политики губернатора Андрея Бочарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Марченко проголосовал на выборах в Госдуму 18 сентября

Фото: Мэрия Волгограда Владимир Марченко проголосовал на выборах в Госдуму 18 сентября

Фото: Мэрия Волгограда

Основание для досрочного прекращения полномочий в гордуме сформулировали без вариаций — «в связи с избранием депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва». Решение депутаты приняли единогласно.

«Вместе с вами за эти пять лет мы прошли большой путь от планирования до реализации больших проектов, влияющих на качество жизни жителей нашего города. Прошедшие выборы в очередной раз показали поддержку выбранного курса жителями Волгограда, — заявил господин Марченко, пообещав, что городская команда «сохранит преемственность».

Председатель думы Владлен Колесников поблагодарил уходящего главу и выразил уверенность, что «в новом качестве» тот будет отстаивать интересы города.

Регион дал партии власти результат выше среднероссийского. По данным облизбиркома, явка составила 68,08% против 56,66% в среднем по стране, «Единая Россия» получила 62,65% против 57,83% (в 2021 году — 58,44%). У КПРФ — 13,08%, ЛДПР — 9,22%, «Справедливой России» — 6,90%, «Новые люди» до барьера не дотянули (4,88%). Все три одномандатных округа остались за единороссами: в Волгоградском № 85 победил спецпредставитель губернатора по промышленности и ТЭК, экс-вице-президент «ЛУКОЙЛа» Николай Николаев (54,09%), в Михайловском № 86 переизбрался Андрей Гимбатов (52,11%), в Волжском № 87 — экс-мэр Волгограда Виталий Лихачев (55,70%).

Сам господин Марченко баллотировался не по округу, а в региональной группе № 45 федерального списка, «паровозом» которой выступил губернатор Андрей Бочаров. В 2021 году губернатор от депутатства отказался.

Владимиру Марченко 57 лет, он уроженец поселка Торгун Старополтавского района, по образованию инженер-механик. Возглавлял Старополтавский район (2009–2015), затем областной комитет по делам территориальных образований, с 2019 года курировал строительный блок в качестве заместителя губернатора Андрея Бочарова. И.о. главы Волгограда Владимир Марченко стал 28 сентября 2021 года после ухода Виталия Лихачева в Госдуму, а 19 ноября был избран гордумой по итогам конкурса. За пятилетку, по данным мэрии, построены 7 школ и детсад, обновлено более 120 общественных пространств, закуплено 502 единицы транспорта, реконструировано 19 дорог.

Политолог Андрей Серенко положительно оценил пятилетнее руководство Владимира Марченко администрацией Волгограда. За решение политических задач и стратегических задач развития в городе эксперт поставил бывшему мэру твердую «четверку». Главным оценщиком работы Владимира Марченко политолог называет губернатора Андрея Бочарова, который назначил его главой города пять лет назад и, судя по всему, остался доволен результатом. Как минимум последний год господин Бочаров постоянно подчеркивал позитивное отношение к Владимиру Марченко, отметил собеседник «Ъ». Включение мэра в первую тройку партсписка «Единой России» на выборах в Госдуму и его переход в федеральный парламент Андрей Серенко называет «самыми красноречивыми и убедительными признаками» удовлетворенности губернатора.

Среди достижений Владимира Марченко политолог выделяет начало реализации десятилетней программы развития Волгограда, принятой по инициативе губернатора, решение повседневных проблем города и выполнение поручений областного руководства. «Марченко под руководством губернатора сохранил уверенный контроль над областным центром весной и летом 2026 года, когда впервые после 1943 года, после завершения Сталинградской битвы, по Волгограду наносились вражеские воздушные удары. Наконец, Марченко работой своей администрации помог сохранить высокий рейтинг губернатора в городе, что в конечном счете помогла партии власти показать высокий результат на недавних парламентских выборах»,— подытожил политолог.

Переход в Госдуму господин Серенко называет результатом системной кадровой политики губернатора. Андрей Бочаров, по его словам, уделяет серьезное внимание формированию кадрового резерва из проверенных управленцев, прежде всего глав муниципалитетов. «Марченко — один из таких „птенцов гнезда Бочарова“, всеми своими успехами последних 12 лет он обязан действующему волгоградскому губернатору. Переход в Госдуму, безусловно, еще одна заслуженная кадровая удача, которая стала возможной благодаря Андрею Бочарову»,— резюмировал Андрей Серенко.

Врио назначает не дума, а губернатор — так город возглавил 47-летний Шафран Тепшинов, в 2022–2024 годах руководивший администрацией Элисты, а затем курировавший в мэрии ЖКХ. Глава города одновременно замещает государственную должность области и муниципальную, избирается из кандидатур губернатора двумя третями голосов депутатов.

Шафрана Тепшинова, который с 26 сентября приступит с исполнению обязанностей главы администрации, Андрей Серенко называет скорее временной фигурой. По его мнению, неудачный опыт руководства 100-тысячной Элистой вряд ли позволит ему справиться с миллионным Волгоградом. «Думаю, через несколько недель, а то и дней Тепшинов передаст бразды правления городом другому менеджеру, которого уже наверняка выбрал губернатор Андрей Бочаров»,— предположил политолог.

Никита Маркелов, Нина Шевченко