Иран согласился открыть Ормузский пролив за два дня
Иранская сторона готова сократить до двух дней реализацию плана по открытию Ормузского пролива. Об этом заявил телеканалу «Аль-Джазира» министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Ранее в Тегеране говорили о семидневном сроке возобновления судоходства.
«Мы ставим условием признание нового судоходного маршрута в Ормузском проливе, который мы определили совместно с Оманом, и закрытие остальных маршрутов»,— добавил господин Аракчи.
Открытие Ормузского пролива, по мнению министра, заложит основу для возобновления переговоров с представителями США по урегулированию других вопросов. Пока что планов встречаться с Вашингтоном у Тегерана нет, отметил Аббас Аракчи.
Сейчас Ормузский пролив фактически закрыт для коммерческого судоходства. Власти Ирана периодически отчитываются об остановке и ударах по танкерам, которые проходят по морскому коридору без согласования. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Ормузский пролив полностью контролирует американская сторона. Источники «Аль-Арабия» утверждают, что Иран готов будет открыть морской коридор, если получит гарантии полного и окончательного прекращения боевых действий.