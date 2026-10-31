Формат поборется за зрителя

«Вопрос банальной конкуренции между соцсетями для блогеров, для брендов: чем больше инструментов у площадки, тем лучше. Потому что у вас возможность с аудиторией по-разному коммуницировать. Рилсы очень хорошо встроились в экосистему, начали привлекать большое количество зрителей, и авторы тоже поняли, как с этим работать. Когда дали возможность записывать длинные рилсы, все задавались вопросом, а будет ли вообще кто-то это смотреть. В итоге у нас есть как короткие, так и длинные ролики.