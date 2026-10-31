Минторг США выдал Boeing лицензию на работу с «Белавиа»
Министерство торговли США выдало американской корпорации Boeing лицензию на работу с белорусской авиакомпанией «Белавиа». Об этом рассказал постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
«Буквально вчера было принято очередное положительное решение»,— сказал дипломат (цитата по БЕЛТА). По его словам, Минск и Вашингтон продолжают консультации: остается решить еще несколько задач, которые позволят выйти на новый уровень взаимодействия.
Гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец, в свою очередь, напомнил, что ранее такое же решение принял Минфин США. Теперь перевозчик сможет напрямую получать от Boeing запчасти и компоненты, а также обновлять программное обеспечение. «Это открывает дорогу на проведение переговоров по приобретению самолетов напрямую в корпорации Boeing»,— сказал он. Господин Чергинец пояснил, что прямая работа сократит расходы авиакомпании на запчасти и программы и ускорит поставки деталей.
О снятии санкций с «Белавиа» в сентябре 2025 года сообщил представитель президента США Джон Коул на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Минфин США выпустил генеральную лицензию на финансовые операции с авиакомпанией и ее дочерними структурами.