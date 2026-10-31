Минторг США выдал Boeing лицензию на работу с «Белавиа»

О снятии санкций с «Белавиа» в сентябре 2025 года сообщил представитель президента США Джон Коул на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Минфин США выпустил генеральную лицензию на финансовые операции с авиакомпанией и ее дочерними структурами.