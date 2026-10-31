Стубб объяснил, почему считает звонок Путину поворотным моментом
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным стал поворотным моментом по трем причинам. В частности, как пояснил господин Стубб, ему удалось узнать непосредственно от президента России то, как он оценивает военный конфликт на Украине.
«Это был первый раз, когда я в качестве президента республики разговаривал с президентом Путиным. Во-вторых, мы впервые получили непосредственную информацию о том, как президент России оценивает ситуацию на войне. И в-третьих, у нас появилась возможность напрямую передать россиянам сообщения от украинцев»,— рассказал Александр Стубб (цитата по Rulehti.fi).
Финский президент уточнил, что он и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере инициировали контакт с президентом России по просьбе Украины. Александр Стубб убежден, что «звонок состоялся в удачное время». «Это был первый раз, когда ЕС получил прямое сообщение от России по поводу войны в Украине или, например, ситуации в Балтийском море»,— подчеркнул он (цитата по Yle).
Телефонный разговор Владимира Путина с Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере состоялся 27 октября. Они обсудили вопросы урегулирования украинского конфликта. Российская сторона назвала беседу содержательной. Господин Путин заявил, что Россия поддерживает любые инициативы, направленные на восстановление полноценного сотрудничества со странами Европы.