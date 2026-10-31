Стубб объяснил, почему считает звонок Путину поворотным моментом

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным стал поворотным моментом по трем причинам. В частности, как пояснил господин Стубб, ему удалось узнать непосредственно от президента России то, как он оценивает военный конфликт на Украине.