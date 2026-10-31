Приставы не могут взыскать с пожизненно осужденного рыбинца часть долгов

Судебные приставы продолжают взыскивать с Виталия Молчанова, осужденного на пожизненный срок за убийство двух девочек в Рыбинске, компенсацию морального вреда. Общая сумма взыскания с учетом исполнительского сбора превышает 13,4 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные и другие материалы.