Приставы не могут взыскать с пожизненно осужденного рыбинца часть долгов
Судебные приставы продолжают взыскивать с Виталия Молчанова, осужденного на пожизненный срок за убийство двух девочек в Рыбинске, компенсацию морального вреда. Общая сумма взыскания с учетом исполнительского сбора превышает 13,4 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные и другие материалы.
По данным агентства, в отношении Молчанова открыто 13 исполнительных производств. Два из них касаются выплаты компенсации родителям погибших сестер: 12 млн руб. составляет основной долг, еще 1,44 млн руб. — исполнительский сбор.
Кроме того, за осужденным числятся задолженности по коммунальным платежам, кредитам и налогам почти на 422 тыс. руб. Взыскать их не удалось: производства прекратили из-за отсутствия сведений об имуществе и других активах должника.
Виталий Молчанов убил двух дочерей своей сожительницы — восьми и 13 лет — 15 сентября 2020 года. В декабре 2022 года Ярославский областной суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Суд также удовлетворил гражданские иски родителей погибших: отцу присудили 10 млн руб., матери — 2 млн руб.
В апреле 2023 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений. Защита пыталась оспорить квалификацию отдельных эпизодов, однако жалобу отклонили.