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Коммерсантъ FM
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Рыбинский маньяк получил пожизненное за изнасилование и убийство школьниц

Ярославский областной суд приговорил к пожизненному сроку в колонии особого режима жителя Рыбинска Виталия Молчанова, известного как рыбинский маньяк. Также суд обязал Молчанова выплатить компенсации родителям убитых им девочек: отцу 10 млн руб., матери — 2 млн руб.

Виталий Молчанов на суде

Виталий Молчанов на суде

Фото: Александр Тихонов, Коммерсантъ

Виталий Молчанов на суде

Фото: Александр Тихонов, Коммерсантъ

Он признан виновным в ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 4 ст. 131 (покушение на изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей), п. «б» ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей), п. «а», «в», «д», «к» ч. 2 ст. 105 (убийство двух малолетних с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера) Уголовного кодекса РФ.

Виталий Молчанов во время задержания

Виталий Молчанов во время задержания

Фото: СК РФ

Виталий Молчанов во время задержания

Фото: СК РФ

К пожизненному сроку рыбинского маньяка просил приговорить гособвинитель Петр Федоренко. Сам подсудимый, хотя и признал вину в полном объеме, в последнем слове просил не назначать ему пожизненное, поскольку полагает, что не представляет опасности для общества. Молчанов утверждал, что совершил преступления вследствие наличия психического расстройства, а не умысла.

Виталий Молчанов убил дочерей 8 и 13 лет своей сожительницы в середине сентября 2020 года, когда та была на работе. Женщина обнаружила тела девочек в своей квартире в Рыбинске. Спустя три дня Молчанов был задержан и сразу во всем сознался. Следственный комитет России (СКР) изначально запрашивал для него принудительное лечение, основываясь на результатах двух экспертиз, которые признали рыбинского маньяка невменяемым. Третья экспертиза, назначенная при рассмотрении дела в суде, заключила, что Молчанов совершил преступление, будучи вменяемым, и тогда суд вернул дело в Генпрокуратуру для составления обвинительного заключения.

В октябре уголовное дело в отношении рыбинского маньяка с утвержденным обвинительным заключением поступило в Ярославский областной суд для рассмотрения по существу.

Подробнее читайте в материале «Рыбинский маньяк дождался обвинения».

Александр Тихонов, Ярославль

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