Чистая прибыль «Ленты» в третьем квартале снизилась почти на 30%

Чистая прибыль ретейлера «Лента» по МСФО в третьем квартале 2026 года сократилась на 29,8% год к году и составила 5,75 млрд руб. При этом выручка группы увеличилась на 34,3%, до 359,3 млрд руб., говорится в отчете компании.