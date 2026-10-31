Чистая прибыль «Ленты» в третьем квартале снизилась почти на 30%
Чистая прибыль ретейлера «Лента» по МСФО в третьем квартале 2026 года сократилась на 29,8% год к году и составила 5,75 млрд руб. При этом выручка группы увеличилась на 34,3%, до 359,3 млрд руб., говорится в отчете компании.
Розничные продажи за июль-сентябрь выросли на 34,5%, до 356,1 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 30,1%, до 79,8 млрд руб., однако ее рентабельность снизилась на 0,73 процентного пункта, до 22,2%. Рентабельность чистой прибыли составила 1,6%, сократившись на 1,46 п. п. Рентабельность EBITDA уменьшилась на 1,19 п. п., до 6,1%.
За девять месяцев 2026 года чистая прибыль группы снизилась на 21,9%, до 18,7 млрд руб. Выручка за этот период выросла на 29%, превысив 1 трлн руб., а розничные продажи достигли 999,8 млрд руб. Сопоставимые продажи без учета приобретенных сетей увеличились в третьем квартале на 8,1%.
Общая торговая площадь «Ленты» к концу сентября выросла на 38,1% год к году и составила почти 4 млн кв. м. На расширение повлияли открытие магазинов у дома и приобретение сетей «О’Кей», «Реми» и российских активов OBI, переименованных в «Дом Лента». В июне «Ъ» сообщал о покупке «Лентой» оператора гипермаркетов «О’Кей»: в сделку вошли 75 магазинов и четыре распределительных центра. В августе компания получила официальный контроль над сетью.
«Лента» была основана в Петербурге в 1993 году. По состоянию на 30 сентября под управлением группы находились 349 гипермаркетов, 408 супермаркетов, 4,6 тыс. магазинов у дома, 2 тыс. магазинов дрогери, 116 магазинов «Реми» и 26 магазинов «Дом Лента». Сеть также развивает формат винных магазинов «Вингараж».