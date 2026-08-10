«Лента» официально получила контроль над сетью «О'кей»

Составлено ИИ-Ассистентъ

В июне 2026 года группа «Лента» получила 100% в ООО «РБФ-Ритейл», которому принадлежала сеть гипермаркетов «О'Кей», что позволило довести долю «Ленты» на российском рынке гипермаркетов до 41,5%. Эта сделка не была неожиданностью для рынка, поскольку о ее подготовке сообщалось еще летом 2025 года. Сеть «О'Кей», основанная в Санкт-Петербурге в 2001 году, до декабря 2024 года принадлежала люксембургской O’Key Group Дмитрия Троицкого и Бориса Волчека, которые затем передали гипермаркеты менеджменту, сосредоточившись на развитии дискаунтеров «Да!».

В ноябре 2025 года O’Key Group S.A. официально передала активы сети гипермаркетов российскому менеджменту, в результате чего ООО «О’Кей» перешло под управление ООО «РБФ Ритейл». Эксперты рынка тогда предполагали, что передача менеджменту может быть промежуточным этапом перед переходом сети одному из крупных продуктовых ритейлеров, например «Ленте».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в октябре 2025 года согласовала сделку по приобретению ООО «Земун» 99% в уставном капитале холдинговой компании ООО «РБФ Ритейл», которая управляет гипермаркетами «О'Кей». ООО «Земун» было зарегистрировано в феврале 2024 года и занимается оптовой торговлей продуктами, напитками и табачными изделиями.