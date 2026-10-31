Минобороны: жители Алешек, пожелавшие уехать в Украину, вылетели из Анапы в Гомель

Гуманитарная миссия завершилась 30 октября. Специальный конвой доставил в город жизненно важные грузы, включая питание, медикаменты, средства гигиены и топливо. Гражданским лицам, изъявившим желание покинуть зону конфликта, была предоставлена возможность эвакуации как на территорию России, так и на Украину.