Минобороны: жители Алешек, пожелавшие уехать в Украину, вылетели из Анапы в Гомель
Гуманитарная миссия в районе населенного пункта Алешки на левом берегу Днепра завершилась. Жители, изъявившие желание при эвакуации убыть в Украину, вылетели из аэропорта Анапа в аэропорт Гомель Республики Беларусь. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Перевозка эвакуированных осуществляется самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Сопровождение граждан обеспечивает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Жители, выбравшие эвакуацию на территорию России, размещены в пунктах временного размещения (ПВР) в Симферополе.
Алешки находятся напротив подконтрольного киевскому режиму Херсона. Из-за военных действий в городе сложилась крайне сложная гуманитарная ситуация, в связи с чем была достигнута договоренность об оказании помощи гражданскому населению.
Координирующая роль в организации миссии принадлежала первой леди США Меланье Трамп.
Для безопасного проведения операции в районе Алешек с 04:00 мск 27 октября был введен «режим тишины». Военные провели разминирование дорог в городе и его окрестностях, завершив работы вечером в четверг.
Гуманитарная миссия завершилась 30 октября. Специальный конвой доставил в город жизненно важные грузы, включая питание, медикаменты, средства гигиены и топливо. Гражданским лицам, изъявившим желание покинуть зону конфликта, была предоставлена возможность эвакуации как на территорию России, так и на Украину.