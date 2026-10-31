Эвакуированных жителей Алешек разместили в Симферополе
Жители города Алешки Херсонской области, эвакуированные в рамках гуманитарной миссии, доставлены в пункты временного размещения (ПВР) в Симферополе. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что для прибывших подготовлены все необходимые условия. Люди смогли взять с собой не только личные вещи, но и домашних питомцев.
Напомним, что Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного киевскому режиму Херсона. Из-за действий украинских военных в городе сложилась крайне сложная гуманитарная ситуация. В этой связи была достигнута договоренность по оказанию помощи гражданскому населению.
Координирующая роль в организации миссии принадлежала первой леди США Меланье Трамп.
Для безопасного проведения операции в районе Алешек с 04:00 мск 27 октября был введен «режим тишины». Военные провели разминирование дорог в городе и его окрестностях, завершив работы вечером в четверг.
Гуманитарная миссия завершилась 30 октября. Специальный конвой доставил в город жизненно важные грузы, включая питание, медикаменты, средства гигиены и топливо. Гражданским лицам, изъявившим желание покинуть зону конфликта, была предоставлена возможность эвакуации как на территорию России, так и на Украину.
По итогам операции уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что режим перемирия был полностью соблюден. Все мероприятия прошли без инцидентов.