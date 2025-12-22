Мошенники начали предлагать подработку на продаже подарочных сертификатов

Мошенники начали предлагать интернет-пользователям удаленную работу, которая заключается в продаже подарочных сертификатов через онлайн-площадки. Однако сертификаты оказываются недействительными, а посредник обязан вернуть деньги из собственных сбережений. Об этом сообщила пресс-служба УБК МВД России.

Предложения удаленной работы злоумышленники размещают в мессенджерах. Исполнителю предлагают публиковать объявления о продаже подарочных сертификатов и обещают, что после успешной сделки он заберет себе небольшой процент «вознаграждения».

Покупатель получает нерабочий или недействительный подарочный сертификат, после чего требует посредника компенсировать ущерб. В свою очередь, злоумышленники перестают выходить на связь с исполнителем схемы, несмотря на обещания «разобраться» и вернуть деньги.

Ответственность за ущерб несет исполнитель сделки, который либо возвращает деньги из собственных сбережений, либо рискует стать соучастником преступления.

Киберполиция призывает пользователей быть осторожными при поиске работы и приобретать подарочные сертификаты в официальных магазинах. В МВД также рассказали о признаках подобной мошеннической схемы. Среди них — подработка без договора, просьбы о срочном переводе денег третьим лицам и обещание фиксированного процента.