Минцифры заявило о снижении числа киберпреступлений почти на треть с начала года

Число киберпреступлений по итогам первых шести месяцев 2026 года сократилось на 30% — до 252,9 тыс. против 371,4 тыс. в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры со ссылкой на данные МВД.

Ведомство связывает снижение активности киберпреступников с принятием в 2025 году пакета мер по борьбе с мошенничеством «Антифрод». По итогам прошлого года число киберпреступлений сократилось на 90 тыс.

Минцифры отмечает, что борьбе с онлайн-мошенничеством также способствовала возможность установить самозапрет на кредиты, которой воспользовались уже более 30 млн раз. Кроме того, микрофинансовые организации теперь обязаны проверять биометрию при выдаче кредитов.

Минцифры анонсировало еще три меры, которые призваны блокировать активность мошенников. Так, на «Госуслугах» скоро появится «красная кнопка», с помощью которой пользователь сможет сообщить о мошенничестве и защитить свои данные. Появится возможность установить самозапрет на международные вызовы. Кроме того, жертвы телефонных мошенников смогут рассчитывать на компенсации ущерба от банков и операторов.