Минцифры заявило о снижении числа киберпреступлений почти на треть с начала года
Число киберпреступлений по итогам первых шести месяцев 2026 года сократилось на 30% — до 252,9 тыс. против 371,4 тыс. в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры со ссылкой на данные МВД.
Ведомство связывает снижение активности киберпреступников с принятием в 2025 году пакета мер по борьбе с мошенничеством «Антифрод». По итогам прошлого года число киберпреступлений сократилось на 90 тыс.
Минцифры отмечает, что борьбе с онлайн-мошенничеством также способствовала возможность установить самозапрет на кредиты, которой воспользовались уже более 30 млн раз. Кроме того, микрофинансовые организации теперь обязаны проверять биометрию при выдаче кредитов.
Минцифры анонсировало еще три меры, которые призваны блокировать активность мошенников. Так, на «Госуслугах» скоро появится «красная кнопка», с помощью которой пользователь сможет сообщить о мошенничестве и защитить свои данные. Появится возможность установить самозапрет на международные вызовы. Кроме того, жертвы телефонных мошенников смогут рассчитывать на компенсации ущерба от банков и операторов.
Снижение активности киберпреступников, особенно в части мошенничества, отмечалось уже в 2025 году. По данным Генпрокуратуры, число IT-преступлений за 2025 год сократилось почти на 12%, а количество мошеннических преступлений снизилось на 7,6%. МВД также сообщало о снижении преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, на 11,8% в 2025 году по сравнению с 2024 годом.
Одним из ключевых факторов в борьбе с киберпреступностью стало создание единой государственной информационной системы «Антифрод». Эта платформа обеспечивает совместную работу банков, операторов связи, цифровых платформ и правоохранительных органов для пресечения цифровых преступлений. Кроме того, в первом квартале 2026 года количество мошеннических звонков сократилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связывают с усилением совместной работы операторов, банков и государства, а также с ограничениями на звонки через мессенджеры. Президент РФ Владимир Путин также поручил доработать механизм возмещения ущерба пострадавшим от кибермошенников, предполагая, что ответственность за ошибки ляжет на банк или оператора связи.