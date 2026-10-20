Над Ялтой выпало шесть месячных норм осадков

Устранение последствий непогоды ведется во всех населенных пунктах муниципалитета: в Алупке, Ялте, Гурзуфе, Голубом Заливе и др., подчеркнула госпожа Шевченко. Самая сложная обстановка по-прежнему сохраняется в Кореизе, где ночью вышла из берегов река Узень-Чешме, подтопив несколько улиц. Спасатели эвакуировали из зоны бедствия семь местных жителей. С раннего утра там работают городские службы и МЧС. К ликвидации последствий привлечено более 130 человек и 28 единиц техники.