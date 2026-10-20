Над Ялтой выпало шесть месячных норм осадков
На юге Крыма выпало шесть месячных норм осадков, в Ялте перекрыли движение на Южнобережном шоссе из-за выхода реки из берегов. Об этом сообщила врио главы администрации города Светлана Шевченко.
По ее словам, в регионе продолжает действовать комплекс опасных метеорологических явлений, штормовое предупреждение не снято.
«В течение суток ожидается половодье в реках Ялты. Просьба придерживаться мер личной безопасности, а также не парковать транспорт вдоль рек Быстрая и Водопадная»,— уточнила госпожа Шевченко.
Она также сообщила о подтоплении Ялтинского крокодиляриума. Его собственник своими силами откачивает воду. На территории ялтинского троллейбусного парка, где рано утром произошло обрушение подпорной стены из-за разлива реки Гувы, до сих пор ведутся аварийно-восстановительные работы. Неподалеку от этого места сотрудники ГАИ перекрыли движение автомобилей по Южнобережному шоссе.
Береговую линию разлившейся реки Дерекойки укрепляют мешками с песком, инженерная техника расчищает русло реки и затопленную территорию от принесенного грунта и камней. Выше по течению реки Гувы из бетонных плит возводят дамбы.
Устранение последствий непогоды ведется во всех населенных пунктах муниципалитета: в Алупке, Ялте, Гурзуфе, Голубом Заливе и др., подчеркнула госпожа Шевченко. Самая сложная обстановка по-прежнему сохраняется в Кореизе, где ночью вышла из берегов река Узень-Чешме, подтопив несколько улиц. Спасатели эвакуировали из зоны бедствия семь местных жителей. С раннего утра там работают городские службы и МЧС. К ликвидации последствий привлечено более 130 человек и 28 единиц техники.