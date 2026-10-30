Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

К полномочиям вице-премьера Александра Новака добавляются вопросы платформенного развития экономики и производительности труда. Вице-премьер Андрей Никитин берет под свою ответственность развитие транспорта и транспортной инфраструктуры, а Олег Кожемяко будет заниматься развитием Дальнего Востока и Арктики. Не изменились полномочия вице-премьера Алексея Оверчука, который продолжит заниматься интеграцией ЕАЭС, СНГ и Союзного государства России и Белоруссии.