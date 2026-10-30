Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
30 октября в обновленном составе правительства были распределены полномочия вице-премьеров. Среди основных изменений — разделение обязанностей покинувшего Белый дом Дмитрия Григоренко. Так, вице-премьер — глава аппарата правительства Ирина Окладникова сохранит обширную часть его функционала, включая контрольно-надзорную деятельность. Однако некоторые вопросы отойдут другим зампредам правительства — например, цифровая повестка вернется к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Вице-премьер — глава Минфина Антон Силуанов ожидаемо будет курировать совершенствование бюджетной системы и налоговую политику.
К полномочиям вице-премьера Александра Новака добавляются вопросы платформенного развития экономики и производительности труда. Вице-премьер Андрей Никитин берет под свою ответственность развитие транспорта и транспортной инфраструктуры, а Олег Кожемяко будет заниматься развитием Дальнего Востока и Арктики. Не изменились полномочия вице-премьера Алексея Оверчука, который продолжит заниматься интеграцией ЕАЭС, СНГ и Союзного государства России и Белоруссии.