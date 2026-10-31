Мэрии Сочи не удалось взыскать с «Газпрома» 12,5 млн рублей за аренду 6 га земли
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал администрации Сочи во взыскании с ПАО «Газпром» 12,5 млн руб. долга по аренде участка площадью почти 6 га. Земля расположена в Красной Поляне, следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».
Участок передали в аренду «Газпрому» в октябре 2000 года. Землю предоставили для строительства олимпийских объектов: комплекса для соревнований по лыжным гонкам и биатлону, горной олимпийской деревни, горно-туристического центра, канатных дорог, горнолыжных спусков и инженерных сооружений. Срок договора — до 2049 года.
Администрация потребовала погасить задолженность по арендной плате за период с октября 2023-го по июнь 2024 года. Муниципалитет рассчитал ее по региональным и местным нормативным актам и отчетам об оценке. Такой подход привел к росту годовой платы в 16 раз. «Газпром» настаивал на применении федерального порядка.
Суд поддержал компанию: для участков под олимпийскими объектами действует специальная ставка, установленная федеральным законодательством. Экспертиза оценила аренду за спорный период в 819 тыс. руб. Кроме того, представленный «Газпромом» акт сверки подтвердил своевременное внесение платежей.
Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев считает решение «достаточно устойчивым», однако отмечает, что суд не разобрал ряд вопросов. В частности, влияет ли коммерческое использование олимпийских объектов на право применять льготную ставку и почему администрация остается арендодателем, если земля, согласно решению, перешла в федеральную собственность.
Юрист Nasonov&Partners Ксения Белецкая отметила, что для участков под олимпийскими объектами предусмотрена ставка 17,22 руб. за кв. м в год. Последующая коммерческая эксплуатация инфраструктуры не отменяет условий, на которых государство привлекало инвесторов к олимпийскому строительству.