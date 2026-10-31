Мэрии Сочи не удалось взыскать с «Газпрома» 12,5 млн рублей за аренду 6 га земли

Администрация потребовала погасить задолженность по арендной плате за период с октября 2023-го по июнь 2024 года. Муниципалитет рассчитал ее по региональным и местным нормативным актам и отчетам об оценке. Такой подход привел к росту годовой платы в 16 раз. «Газпром» настаивал на применении федерального порядка.