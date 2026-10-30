Ставка сыграла за «Газпром»

Главное значение дела, по его мнению, заключается в том, насколько широко можно трактовать право на применение льготной олимпийской ставки после завершения игр. «Ответ на этот вопрос может повлиять на споры с другими инвесторами олимпийских объектов и в перспективе дойти до Верховного суда»,— говорит Александр Терентьев.