Ставка сыграла за «Газпром»
Мэрии Сочи не удалось взыскать с компании 12,5 млн рублей за аренду земли в Красной Поляне
Арбитражный суд Санкт-Петербурга отказал администрации Сочи во взыскании с ПАО «Газпром» 12,5 млн руб. долга по аренде 6 га земли в Красной Поляне. Муниципалитет применил необоснованно высокую ставку, тогда как для участков под олимпийскими объектами действуют специальные правила расчета платежей. При этом в решении есть вопросы, которые суд подробно не разобрал, обращают внимание юристы.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал администрации Сочи во взыскании с ПАО «Газпром» 12,5 млн руб. долга по договору аренды земельного участка в Красной Поляне. Это следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».
Согласно материалам дела, в октябре 2000 года ОАО «Газпром» арендовало у администрации Сочи участок площадью почти 6 га. Землю предоставили для строительства олимпийских объектов: комплекса для соревнований по лыжным гонкам и биатлону, горной олимпийской деревни на 1,1 тыс. мест, горно-туристического центра «Газпрома», канатных дорог, горнолыжных спусков и инженерных сооружений. Срок договора — до 2049 года.
Администрация потребовала погасить задолженность по арендной плате, которая образовалась с октября 2023 года по июнь 2024-го. Муниципалитет рассчитал платежи на основании региональных и местных нормативных актов и отчетов об оценке. Такой подход привел к росту годовой платы в 16 раз. «Газпром» же настаивал на применении регулируемой ставки, предусмотренной федеральным законодательством.
Суд с позицией компании согласился. Участок предназначен для размещения и использования олимпийских объектов, поэтому при расчете арендной платы необходимо применять положения закона об организации Олимпийских игр в Сочи и приказ Минэкономразвития России от 1 марта 2013 года №109. Также суд отметил, что федеральное законодательство имеет приоритет перед региональными и муниципальными нормами.
Согласно заключению судебной экспертизы, рыночный размер арендной платы за спорный период составил 819 тыс. руб. — на 11,7 млн руб. меньше заявленной администрацией суммы. Кроме того, представленный «Газпромом» акт сверки подтвердил своевременное внесение платежей.
Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев считает, что решение выглядит «довольно устойчивым». «Ключевым аргументом стала судебная экспертиза: она фактически опровергла расчеты администрации»,— отмечает он.
Господин Терентьев указывает на вопросы, которые суд подробно не разобрал: влияет ли коммерческая эксплуатация олимпийских объектов на право применять льготную ставку и почему администрация остается арендодателем, если участок, согласно решению, перешел в федеральную собственность.
Эксперт также считает спорным применение доктрины слабой стороны договора. Она предназначена для защиты участников, не способных влиять на условия сделки: ее использование в отношении «Газпрома» — одной из крупнейших российских компаний — вызывает вопросы.
Главное значение дела, по его мнению, заключается в том, насколько широко можно трактовать право на применение льготной олимпийской ставки после завершения игр. «Ответ на этот вопрос может повлиять на споры с другими инвесторами олимпийских объектов и в перспективе дойти до Верховного суда»,— говорит Александр Терентьев.
Юрист Nasonov&Partners Ксения Белецкая отмечает, что администрация Сочи не впервые пытается взыскать с «Газпрома» платежи за олимпийские участки.
«Федеральный закон № 310-ФЗ разграничивает участки для коммерческого использования и землю под объектами федерального значения, построенными в рамках олимпийской программы. Для последних предусмотрена специальная ставка — 17,22 руб. за кв. м в год. Именно ее применение и позволило существенно снизить размер платы по сравнению с расчетами администрации»,— поясняет юрист.
Госпожа Белецкая напоминает, что льготные условия были частью государственной модели привлечения инвестиций в олимпийскую инфраструктуру. Возможность последующего коммерческого использования объектов, считает она, не отменяет обязательств государства по соблюдению принятых условий.
Партнер адвокатского бюро «Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры», доцент Финансового университета Денис Быканов считает некоторые доводы суда — об обременительности содержания объектов и положении «Газпрома» как слабой стороны договора — скорее оценочными, чем правовыми. «Арендатор действительно нередко оказывается слабой стороной, но это трудно сказать о ПАО „Газпром“»,— отмечает эксперт.
Перспективы обжалования он оценивает как невысокие: пока не оспорены нормативные акты, на которых основано решение, у администрации практически нет аргументов для его отмены в апелляции или кассации.
По мнению Ксении Белецкой, основным аргументом администрации при обжаловании станет отсутствие регистрации перехода участка в федеральную собственность. Однако этот аспект вряд ли перевесит целевое назначение земли, статус олимпийского объекта и сложившуюся судебную практику, считает она.
Редакция «Ъ-Сочи» направила запросы в ПАО «Газпром» и администрацию города-курорта с просьбой прокомментировать вынесенное решение. На момент публикации материала ответы не были получены.