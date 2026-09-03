В Мюнхене забросали коктейлями Молотова территорию оборонной компании

Ночью 3 сентября в Мюнхене неизвестные бросили несколько коктейлей Молотова на территорию штаб-квартиры оборонной компании Rohde & Schwarz. Об этом сообщает Bild. Задержаны двое подозреваемых.

ЧП случилось около полуночи. По данным газеты, два из трех коктейлей Молотова загорелись возле строительных контейнеров перед офисом компании. Сотрудникам службы безопасности удалось потушить пожар. Подозреваемых задержали на расположенной неподалеку заправке на Инсбрукер-Ринг. Ими оказались 28-летняя женщина и 38-летний мужчина, оба — граждане Болгарии.

Мотивы задержанных пока неизвестны. Пресс-секретарь Rohde & Schwarz Катрин Веле подтвердила, что на территории компании «проводилась полицейская операция». «В связи с продолжающимся расследованием мы не можем предоставить дополнительную информацию. Имуществу на территории компании не был причинен ущерб»,— уточнила она.

Rohde & Schwarz — международная группа компаний, базирующаяся в Мюнхене. Предприятие специализируется в области электронного испытательного оборудования, вещания и средств массовой информации, кибербезопасности, радиомониторинга, радиолокации и радиосвязи.