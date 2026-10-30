Суд в Волгограде изъял активы экс-депутата Зверева на 500 млн рублей
Конфискации подлежат 18 объектов включая торговый центр «Seven 7 park»
Ворошиловский районный суд Волгограда удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего депутата городской думы Алексея Зверева и его родственников общей стоимостью около 500 млн руб. Надзорное ведомство доказало, что активы были приобретены на незаконные доходы от предпринимательской деятельности в период осуществления депутатских полномочий.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, под конфискацию попали 18 объектов недвижимости. Ключевым активом в перечне значится торговый центр «Seven 7 park» в Дзержинском районе Волгограда, оцененный более чем в 200 млн руб. Изначально прокуратура заявляла требования на сумму 228 млн руб., однако в ходе уточнения исковых требований стоимость изымаемого имущества была пересчитана и увеличена до полумиллиарда рублей.
По данным надзора, Зверев, занимавший пост депутата гордумы двух созывов подряд, с 2008 по 2018 годы, незаконно совмещал государственную службу с бизнесом. Для конспирации реального финансового положения и уклонения от декларирования он оформлял приобретаемую недвижимость и бизнес-активы на свою мать и иных доверенных лиц.
Это не первое судебное разбирательство в отношении бывшего парламентария. Ранее Центральный районный суд Волгограда признал Алексея Зверева виновным в организации преступного сообщества и мошенничестве с фиктивными ДТП на сумму свыше 84 млн руб. Он был приговорен к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 2 млн руб. Аналогичные сроки получили его соучастники, также бывшие депутаты Евгений Щур и Федор Литвиненко.
Решение Ворошиловского районного суда по гражданскому иску об изъятии имущества пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.