Суд в Волгограде изъял активы экс-депутата Зверева на 500 млн рублей

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, под конфискацию попали 18 объектов недвижимости. Ключевым активом в перечне значится торговый центр «Seven 7 park» в Дзержинском районе Волгограда, оцененный более чем в 200 млн руб. Изначально прокуратура заявляла требования на сумму 228 млн руб., однако в ходе уточнения исковых требований стоимость изымаемого имущества была пересчитана и увеличена до полумиллиарда рублей.