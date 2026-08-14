Сорок лет как под ОСАГО

Экс-депутаты гордумы Волгограда не смогли обжаловать 40-летний приговор на троих за мошенничество с ОСАГО на 84 млн руб. Четвертый кассационный суд оставил в силе наказание Евгению Щуру, Алексею Звереву и Федору Литвиненко, которые в 2015 году организовали преступное сообщество для махинаций со страховыми выплатами. Другим участникам группы Максиму Калашникову и Наталье Володиной приговор также оставили без изменений. Прокуратура ранее запрашивала для фигурантов более суровые сроки, но суд назначил фигурантам наказание от пяти с половиной до 14 лет колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Шур заслушал приговор Центрального районного суда Волгограда 16 Сентября 2025 года

Фото: Прокуратура Волгоградской области Евгений Шур заслушал приговор Центрального районного суда Волгограда 16 Сентября 2025 года

Фото: Прокуратура Волгоградской области

Четвертый кассационный суд оставил в силе приговор бывшим городским депутатам Волгограда Евгению Щуру, Алексею Звереву, Федору Литвиненко, похитившим у страховых компаний более 84 млн руб. на фиктивных ДТП (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

27 октября прошлого года Центральный районный суд Волгограда также признал их виновными в организации преступного сообщества, легализации преступных доходов организованной группой, фальсификации доказательств по гражданскому делу и подделке документов (ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 174.1, ч. 1 ст. 303, ч. 1 ст. 327 УК РФ). Других фигурантов Максима Калашникова и Наталью Володину осудили только за создание преступного сообщества и мошенничество с ОСАГО.

По данным следствия, в конце 2015 года Щур, Зверев и Литвиненко под прикрытием коммерческих организаций ООО «Верный выбор» и ООО «Приоритет» получали страховые выплаты за фиктивные ДТП. Они представляли в суды подложные документы об авариях и недостоверные сведения о расходах на автотехнические экспертизы и юридические услуги.

ООО «Верный Выбор» зарегистрировано в Волгограде в марте 2014 года. Компания работала в области права. Директором значился Илья Василенко, соучредителями выступали Анжела Литвиненко, Евгений Щур и Наталья Малиновская. В 2015 году выручка составила 20 млн руб., а чистые убытки 6,3 млн. В июле 2018 года компанию ликвидировали.

Калашников выполнял функции «аварийного комиссара», привлекая лиц для заключения договоров уступки права требования и участия в оформлении инсценированных аварий. Володина была в роли эксперта-техника: она формально проводила осмотры поврежденных автомобилей и составляла фиктивные заключения экспертиз.

С сентября 2015 года по декабрь 2016 года участники сообщества нанесли страховым компаниям ущерб на сумму более 84 млн руб.

В сентябре прокуратура запросила Алексею Звереву и Евгению Щуру 17 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год и штрафом в 2 млн руб. Для Федора Литвиненко гособвинение просило 16 лет аналогичного режима, год ограничения свободы и штраф в 1,5 млн руб.

Максиму Калашникову прокуроры запросили 10 лет колонии общего режима с ограничением свободы на год, Наталье Володиной — девять лет колонии такого же режима с аналогичным ограничением свободы. В итоге Центральный райсуд Волгограда приговорил Алексея Зверева к 14 годам со штрафом 2 млн руб. и последующим ограничением свободы на год. Евгений Щур и Федор Литвиненко получили по 13 лет колонии строгого режима со штрафом 1,8 млн руб. каждому и годом ограничения свободы после отбытия наказания. Наталья Володина приговорена к пяти с половиной годам колонии общего режима, Максим Калашников — к шести годам. Обоим назначено по году ограничения свободы после освобождения.

В феврале этого года Волгоградский областной суд, оставил приговор без изменений. Решение устояло и в кассации. С защитой осужденных связаться не удалось.

Нина Шевченко