Бутурлиновский ЛВЗ под Воронежем задолжал по налогам 330 млн рублей

Как стало известно «Ъ-Черноземье», в отношении воронежского АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» (ЛВЗ) открыто исполнительное производство на сумму свыше 329,5 млн руб. Предметом исполнения является налог в размере отрицательного сальдо ЕНС. Взыскивать сумму предстоит Межрегиональной инспекции ФНС России по управлению долгом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, по состоянию на 1 июня в отношении 13 объектов имущества ЛВЗ есть информация об обеспечительных мерах. В залоге, среди прочего, находятся блочно-модульная котельная, три производственные линии, конвейер, формирователь и заклейщик коробов. Помимо этого вынесено решение о частичной или полной приостановке операций по счетам ЛВЗ.

Сервис ФНС «Прозрачный бизнес» свидетельствует, что на 1 мая 2026-го сумма недоимки и задолженности по пеням и штрафам ЛВЗ составляла 313,6 млн руб. За 2025 год предприятие уплатило налоги и сборы на 183,4 млн руб.

Источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти сообщил, что в настоящее время ЛВЗ остановлен и не работает. Основной акционер предприятия предприниматель Юрий Зацепин, по данным «Ъ-Черноземье», ведет поиск инвестора для возобновления деятельности, регулярно проводит совещания по этому вопросу с участием местных властей.

«Вопрос находится на контроле. С владельцем регулярно проводятся встречи, ситуация рассматривается на профильных комиссиях, в том числе на уровне первого зампреда облправительства Данила Кустова»,— отметил собеседник «Ъ-Черноземье».

Собственник ЛВЗ, по информации источника, сохраняет штат сотрудников — массовых увольнений на предприятии не проводилось. Также акционер продолжает выполнять обязательства по заработной плате, что, по оценке собеседника «Ъ-Черноземье», «свидетельствует о сохранении планов по возобновлению работы завода после привлечения инвестора».

Связаться с Юрием Зацепиным «Ъ-Черноземье» не удалось — он не ответил на звонок.

Также «Ъ-Черноземье» узнал, что в конце апреля в министерстве экономического развития Воронежской области прошло совещание, на котором рассматривался вопрос финансово-экономической ситуации на Бутурлиновском ЛВЗ. Официально о каких-либо принятых решениях не сообщалось.

По данным Rusprofile, АО «Бутурлиновский ЛВЗ» зарегистрировано в феврале 2012 года в городе Бутурлиновка Воронежской области. Основной вид деятельности — производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п. Генеральным директором выступает Юрий Зацепин, назначенный на должность в ноябре 2025 года. В прошлом году выручка завода составила 121 млн руб., что на 31,8% больше, чем в 2024-м (91,8 млн руб.). Чистая прибыль также выросла на 11,7% — с 223 до 249 тыс. руб. Предприятие сейчас выступает ответчиком по пяти арбитражным делам на сумму 49 млн руб.

В апреле «Ъ-Черноземье» писал, что министерство имущественных и земельных отношений (МИЗО) Воронежской области трижды не смогло продать 20% акций Бутурлиновского ЛВЗ. Начальная цена лота составляла 75,8 млн руб. Ни одного потенциального покупателя акции не заинтересовали. Первые торги были объявлены под Новый год, 30 декабря. Согласно описанию лота, численность работников предприятия составляла 125 человек. В то же время, по данным сервиса «Прозрачный бизнес», на 31 декабря 2025-го среднесписочная численность работников организации составляла 102 человека.

«В случае признания третьего специализированного аукциона несостоявшимся министерством будут проводиться дальнейшие мероприятия по вовлечению указанного имущества в гражданский оборот»,— тогда заявили «Ъ-Черноземье» в МИЗО.

На прошлой неделе также стало известно, что АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» полностью погасило долг по заработной плате перед 99 сотрудниками. Общий размер долга составлял более 14 млн руб.

Денис Данилов, Сергей Калашников