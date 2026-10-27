В Курске хотят построить дорогу к детскому саду почти за 310 млн рублей

Управление капитального строительства города Курска ищет подрядчика для строительства автомобильной дороги к детскому саду, расположенному на улице Вадима Кирпиченко. Начальная цена контракта составляет 308,9 млн руб. Завершить работы по техническому заданию требуется до 1 декабря 2027 года.