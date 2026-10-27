В Курске хотят построить дорогу к детскому саду почти за 310 млн рублей
Управление капитального строительства города Курска ищет подрядчика для строительства автомобильной дороги к детскому саду, расположенному на улице Вадима Кирпиченко. Начальная цена контракта составляет 308,9 млн руб. Завершить работы по техническому заданию требуется до 1 декабря 2027 года.
Источниками финансирования указаны средства бюджета Курской области и города Курска — в рамках муниципальной программы «Градостроительство и инвестиционная деятельность». Предусмотрен аванс в размере 3,4% от итоговой суммы соглашения.
Заявки на участие в торгах будут принимать до 11 ноября. Победителя назовут 12 ноября.
В начале октября «Ъ-Черноземье» рассказывал, что определены подрядчики для ремонта двух участков автомобильных дорог в Горшеченском и Дмитриевском районах Курской области. Совокупная стоимость контрактов составила 338,1 млн руб. Изначально «Курскавтодор» оценивал эти работы в 397,8 млн руб.