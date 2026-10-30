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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Черноземье

В Орле установили семь скульптур в виде традиционных глиняных игрушек

В Сквере семьи в Орле накануне установили семь арт-объектов «Традиционная глиняная игрушка Орловского края». Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в департаменте проектов развития территорий региона.
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администрация Орла

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администрация Орла

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администрация Орла

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администрация Орла

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администрация Орла

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администрация Орла

В частности, были установлены три чернышинские игрушки «Тройка», «Кормилка с двумя детьми» и «Кукушка», три плешковские «Конь с седоком», «Барыня с ребенком» и «Петух с хвостом», а также — распоповская «Лебедушка-Ока».
Уточняется, что всего в России 59 видов традиционной глиняной игрушки в 31 регионе. Наибольшая концентрация отмечена в средней полосе, а именно в Орловской, Липецкой и Рязанской областях.
О том, почему ремесленники боятся сотрудничать с предпринимателями, читайте в материале «Ъ-Черноземье».
Алина Морозова