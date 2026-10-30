В Орле установили семь скульптур в виде традиционных глиняных игрушек

В частности, были установлены три чернышинские игрушки «Тройка», «Кормилка с двумя детьми» и «Кукушка», три плешковские «Конь с седоком», «Барыня с ребенком» и «Петух с хвостом», а также — распоповская «Лебедушка-Ока».