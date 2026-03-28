«Мастера боятся доверить свой промысел бизнесу»

На пленарном заседании форума креативных индустрий «Вдохновение в истоках» в Воронеже 27 марта представители облправительства и бизнеса рассказали, какие препятствия в регионе существуют в развитии народных ремесел и какие инициативы могут ему способствовать. Власти констатировали, что ремесленники опасаются сотрудничать с предпринимателями. Бизнесмены и художники предложили чиновникам просубсидировать несколько новых проектов. За ходом обсуждения наблюдал корреспондент «Ъ-Черноземье» Егор Якимов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Пленарное заседание форума креативных индустрий в Воронеже заинтересовало даже больше зрителей, чем могло вместить

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Пленарное заседание форума креативных индустрий в отеле Marriot в Воронеже на тему «Креативные проекты на основе традиционных ремесел: скрытый потенциал Воронежской области», по оценкам организаторов, собрало около 400 человек. В конференц-зале не хватило мест для всех желающих, поэтому некоторые приходили со стульями из соседнего зала. Зампредседателя правительства региона Артем Верховцев предупредил, что будет говорить о «скучных цифрах». По его словам, президент РФ поручил регионам к 2030 году увеличить вклад от креативных индустрий в ВРП в полтора раза. Сейчас этот показатель у Воронежской области составляет около 4% (7,5 трлн руб.), а к 2036 году он может, по ожиданиям властей, вырасти до 7,5% (30 трлн руб.).

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Михаил Москальцов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Михаил Москальцов также решил поделиться с аудиторией цифрами. Как отметил министр, регион «чуть-чуть недотягивает» до общероссийского показателя по вкладу от креативных индустрий в ВРП — до 4%. Почти 32% от всех субъектов данной сферы в Воронежской области занимают разработчики ПО, а еще 24% — рекламисты и пиарщики. При этом на народно-художественные промыслы и ремесла приходится лишь 0,2% представителей креативных индустрий. «К сожалению, здесь мы вынуждены догонять. И мы собираемся использовать эту площадку как определенный старт для развития этих направлений»,— сказал господин Москальцов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Министр культуры Воронежской области Мария Мазур

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Возможную причину, по которой в регионе несильно развиты народно-художественные промыслы, назвала министр культуры области Мария Мазур: «Народные мастера боятся доверить свой промысел предпринимателям. Боятся, что мы потеряем эту народную культуру». Госпожа Мазур отметила, что задача властей в этих обстоятельствах — «сохранить исконно народную культуру» и донести ее до населения, чтобы она «не была музейным предметом», а «приходила в жизнь каждого воронежца».

В качестве примеров такого сохранения министр привела несколько проектов, разработанных учениками школы креативных индустрий «Матрешка». В их числе — шахматы в форме воронежской глиняной игрушки «Заманки» (представляет собой фигурки людей или животных в национальных костюмах.— «Ъ-Черноземье»), информационные стенды и чехлы для беспроводных наушников с изображениями яйцевидной воронежской матрешки, а также ошейники и поводки для собак с русскими народными узорами. Когда на экране с презентацией госпожи Мазур появился слайд с изображением последнего проекта — зал отреагировал аплодисментами.

Куратор проекта «Универмаг» национального центра «Россия» (площадка, на которой реализуется продукция локальных российских брендов) Мария Шедова рассказала, что от Воронежской области в нем участвуют шесть местных брендов — в том числе индивидуальный предприниматель из Боброва Андрей Мамонтов, специализирующийся на производстве керамики, а также Сажинский кондитерский комбинат, где выпускаются пряники и печенья.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Управляющий партнер арт-парка «Никола-Ленивец» в Калужской области Юлия Бычкова

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Управляющий партнер арт-парка «Никола-Ленивец» в Калужской области Юлия Бычкова пояснила, что в продвижении продукции креативных индустрий важен «продюсерский подход». «Творчество не может существовать в жестких регламентах, поэтому задача продюсера — создать безопасное поле с работающими правилами, где художники могут спокойно творить: обеспечить землю, безопасность, работающее право на интеллектуальную собственность и коммуникацию»,— подчеркнула госпожа Бычкова.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Продюсер екатеринбургского проекта «Антихрупкость» Илья Орлов-Бунин

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Продюсер екатеринбургского проекта «Антихрупкость» на базе Сысертского фарфорового завода Илья Орлов-Бунин спросил у воронежских властей, готовы ли они «рассмотреть возможность проведения творческих лабораторий на промышленных предприятиях»: «Важна коллаборация. Мы как бизнес не всегда готовы инвестировать в такую интерактивную часть, тут нужны субсидии от государства». Артем Верховцев коротко ответил на предложение предпринимателя: «Да, готовы». Господин Орлов-Бунин выразил надежду, что «сможет обсудить это» с чиновниками в перерыве.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Руководитель воронежского «ВАУ театра» Элеонора Ривер

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Руководитель частного воронежского «ВАУ театра» Элеонора Ривер выступила с инициативой провести в облцентре большой фестиваль с «русскими играми» и ярмаркой. «Его можно устроить в любом парке или во всех парках сразу»,— пояснила госпожа Ривер. Зампредседателя правительства и на это предложение ответил коротко: «Формат нашего взаимодействия найден». А министр культуры не упустила возможности похвалить работу театра: «Они креативят страшно».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Зампредседателя правительства Воронежской области Артем Верховцев

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На пресс-подходе Артем Верховцев, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что власти должны найти баланс в поддержке креативных индустрий и «не зауправлять ими так, чтобы это перестало развиваться». «Нам нужно, чтобы сами представители индустрии помогли нам понять, как мы можем их поддержать»,— заключил господин Верховцев.