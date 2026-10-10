Живучие мертвецы

К смерти Смита приговорили за кражу со взломом. Дело получило широкий резонанс. Многие считали приговор слишком суровым для человека, не совершившего никакого насилия. Когда Смиту накинули на шею веревку и вывели из-под него телегу, на которой он стоял, к нему кинулись люди. Кто-то тянул его вниз, чтобы ускорить смерть, кто-то (возможно, члены семьи, присутствовавшие на казни), наоборот, держал ноги, чтобы бедняга не умер. В итоге он провисел 15 минут, но так и не испустил дух. Толпа, увидевшая в этом божественное вмешательством, начала кричать: «Помиловать! Помиловать!» А потом стало известно, что к площади мчится курьер с королевским приказом о помиловании. Отвечавшие за казнь Смита чиновники немедленно вытащили его из петли и начали приводить в чувство.