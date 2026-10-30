Ставропольская фирма сорвала поставку медоборудования воронежской больнице
Воронежское управление Федеральной антимонопольной службы на два года включило ставропольское ООО «Мырза» в реестр недобросовестных подрядчиков за срыв поставки медицинского оборудования для воронежской больницы «Электроника» (БУЗ ВО «ВГКБСМП №10»). Об этом ведомство сообщило 30 октября.
По информации портала госзакупок, в мае 2026 года больница заключила с фирмой соглашение на поставку системы мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции. При начальной цене контракта 740 тыс. руб. ООО «Мырза» согласилось доставить оборудование за 576 тыс. руб. В УФАС уточнили, что поставка должна была быть выполнена до 11 августа, но этого не произошло. В октябре больница расторгла контракт в одностороннем порядке.
«Комиссия управления установила, что заказчик полностью соблюдал процедуру расторжения, а исполнитель не предпринял мер для выполнения обязательств и не подтвердил наличие форс-мажора»,— заявили в УФАС.
По данным Rusprofile, ООО «Мырза» было зарегистрировано в октябре 2021 года в Шпаковском районе Ставропольского края и работает в сфере оптовой торговли изделиями медицинского назначения. С момента создания компанию возглавляет Сейтби Хубиев — он же одновременно владеет 100% доли в уставном капитале, который составляет 10 тыс. руб. Штат компании минимален и на протяжении последних лет остается неизменным — один сотрудник. Выручка ООО «Мырза» в 2025 году достигла 20,2 млн руб., а чистая прибыль составила около 2 млн руб.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» рассказывал, что воронежское УФАС возбудило дело о нарушении торгового законодательства в отношении ООО «Агроторг» — юридического лица торговой сети «Пятерочка». По данным ведомства, сеть сократила закупки молока Россошанского молочного комбината на 96,5%, продолжая при этом продавать продукцию других поставщиков.