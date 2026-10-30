Ставропольская фирма сорвала поставку медоборудования воронежской больнице

По данным Rusprofile, ООО «Мырза» было зарегистрировано в октябре 2021 года в Шпаковском районе Ставропольского края и работает в сфере оптовой торговли изделиями медицинского назначения. С момента создания компанию возглавляет Сейтби Хубиев — он же одновременно владеет 100% доли в уставном капитале, который составляет 10 тыс. руб. Штат компании минимален и на протяжении последних лет остается неизменным — один сотрудник. Выручка ООО «Мырза» в 2025 году достигла 20,2 млн руб., а чистая прибыль составила около 2 млн руб.