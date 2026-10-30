Имущество обанкротившегося липецкого дорожника выставили на торги за 139 млн

Банкротство дорожной организации продолжается с 2018 года. Заявление подало ныне ликвидированное липецкое ООО «Спецстройдоставка» из-за долга в 3,5 млн руб. по договору поставки. В мае того же года Арбитражный суд Липецкой области ввел в компании наблюдение, а в сентябре 2019-го — внешнее управление. К апрелю 2020 года совокупный долг предприятия перед кредиторами достиг 396,2 млн руб. Конкурсное производство открыли в январе 2021 года, а в 2025-м процедуру возглавил Сергей Строганов. 13 октября арбитраж продлил конкурсное производство еще на шесть месяцев. Следующее заседание по отчету конкурсного управляющего назначено на 7 апреля 2027 года.