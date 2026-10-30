Имущество обанкротившегося липецкого дорожника выставили на торги за 139 млн
На торги повторно выставили основной имущественный комплекс обанкротившегося ОАО «Елецкое дорожно-строительное управление № 3». Начальная цена единого лота снижена на 10% — со 155,4 млн до 139,9 млн руб. Сообщение об аукционе опубликовал на «Федресурсе» конкурсный управляющий Сергей Строганов.
В состав лота входит промышленный комплекс в Ельце Липецкой области. В него включены административное здание, склады горюче-смазочных материалов и запчастей, битумохранилища, щебеночные бункеры, производственные мастерские, площадка для дробильно-сортировочной установки, мазутные резервуары, инженерные теплосети и трансформаторная подстанция.
Также покупателю передадут право аренды земельного участка площадью 23,7 тыс. кв. м. Предыдущие торги признали несостоявшимися: желающих приобрести единый лот не нашлось.
Помимо него, на торги выставили еще шесть отдельных лотов — прицепы и дорожные катки. Их общая начальная стоимость составляет 1,2 млн руб.
Заявки на оба аукциона принимаются до 8 декабря, итоги подведут 11-го. Для каждой из позиций шаг аукциона составляет 5%, размер задатка — 20%.
По данным Rusprofile, ОАО «Елецкое дорожно-строительное управление №3» зарегистрировано в Ельце Липецкой области в 1993 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 3,8 млн руб. По собственным данным компании на 2017 год, 78,13% акций принадлежало на тот момент руководителю общества Алексею Симонову, по 4,72% — членам совета директоров Юрию Семянникову и Владимиру Коватеву, 1,42% — их коллеге Александру Крюкову. Господин Симонов руководил советом директоров и был последним главой компании до банкротства. В 2025 году ЕДСУ-3 отработало с нулевой выручкой и чистой прибылью 7,9 млн руб.
Банкротство дорожной организации продолжается с 2018 года. Заявление подало ныне ликвидированное липецкое ООО «Спецстройдоставка» из-за долга в 3,5 млн руб. по договору поставки. В мае того же года Арбитражный суд Липецкой области ввел в компании наблюдение, а в сентябре 2019-го — внешнее управление. К апрелю 2020 года совокупный долг предприятия перед кредиторами достиг 396,2 млн руб. Конкурсное производство открыли в январе 2021 года, а в 2025-м процедуру возглавил Сергей Строганов. 13 октября арбитраж продлил конкурсное производство еще на шесть месяцев. Следующее заседание по отчету конкурсного управляющего назначено на 7 апреля 2027 года.