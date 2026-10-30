В Коми передали в суд дело о пожаре в учебном центре МВД с тремя погибшими
В Республике Коми завершили расследование уголовного дела о пожаре в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, в результате которого погибли три человека. Перед судом предстанут бывший начальник центра, его заместитель и преподаватель. Их обвиняют в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По версии следствия, в январе 2026 года начальник центра разрешил провести незапланированное занятие в актовом зале, где шел ремонт и находились легковоспламеняющиеся материалы. Во время занятия преподаватель привел в действие учебно-имитационную гранату и бросил ее в помещение. В результате разгерметизировались баллоны с монтажной пеной, образовалась газовоздушная смесь, которая воспламенилась.
После начала пожара обвиняемые не организовали эвакуацию слушателей, а попытались самостоятельно потушить огонь. Трое участников занятия скончались от отравления продуктами горения и ожогов, еще несколько человек получили травмы. Ущерб от пожара превысил 7,7 млн руб. Потерпевшими по делу признали 48 человек, следователи допросили более 160 свидетелей и провели свыше 50 экспертиз.
Пожар произошел 15 января в центре профессиональной подготовки МВД в Эжвинском районе Сыктывкара. Изначально сообщалось о 20 пострадавших. В ходе расследования число погибших увеличилось до трех. «Ъ» сообщал о взрыве учебно-имитационной гранаты на следующий день после происшествия, а позднее о переводе преподавателя Владимира Опарина в СИЗО.
В январе по делу задержали начальника центра Антона Дашевского и преподавателя Владимира Опарина. В мае стало известно о третьей обвиняемой — исполнявшей обязанности заместителя начальника по учебной работе. К сентябрю предварительное следствие завершили, а Верховный суд Коми отказался смягчить меру пресечения господину Дашевскому, оставив его в СИЗО.