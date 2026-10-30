В Коми передали в суд дело о пожаре в учебном центре МВД с тремя погибшими

В Республике Коми завершили расследование уголовного дела о пожаре в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, в результате которого погибли три человека. Перед судом предстанут бывший начальник центра, его заместитель и преподаватель. Их обвиняют в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.