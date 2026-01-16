МВД раскрыло причину взрыва в учебном центре в Сыктывкаре

По предварительным данным, причиной пожара в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре стали «непрофессиональные действия одного из преподавателей во время занятия». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства. Преподаватель привел в действие учебно-имитационную гранату, уточнили в СКР по республике. В помещении загорелись легковоспламеняющиеся предметы.

Инцидент произошел 15 января. В результате пожара пострадали 20 человек. В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий. СКР просит арестовать подозреваемого.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы. «Виновные лица будут привлечены к ответственности»,— пообещали в МВД. Ситуация на контроле министра внутренних дел по Коми Андрея Сицского.