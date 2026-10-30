«Ленфильм» обновил совет директоров
В управлении киностудией будут участовать чиновники Смольного
В новый совет директоров киностудии «Ленфильм» вошли девять человек, в том числе представители администрации губернатора и городских комитетов. Председателем совета избран вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. Решение приняли на заседании 29 октября, сообщили в киностудии.
Помимо господина Пиотровского, в обновленный состав СД вошли вице-губернатор Ирина Потехина, специальный представитель губернатора Маргарита Рудакова, представитель интересов Петербурга Алексей Соколов, руководитель пресс-службы губернатора Инна Карпушина, представители комитетов по культуре, финансам и государственному финансовому контролю Федор Болтин, Светлана Енилина и Игорь Политов, а также председатель комитета имущественных отношений Екатерина Рылеева.
В числе задач нового совета — завершение финансового оздоровления «Ленфильма», организация съемок и развитие киностудии как всероссийского центра исторического и патриотического кино. Накануне господин Пиотровский сообщил, что вопросы с долгами студии рассчитывают окончательно урегулировать в течение двух недель. По его словам, Петербург в 2026 году поддержал съемки двух художественных фильмов, один из которых создается по роману Евгения Водолазкина «Лавр».
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга. В феврале 2026 года город сообщил о завершении передачи. Киностудия испытывала финансовые трудности на протяжении нескольких лет: ранее ее долги перед банком ВТБ достигали 2,2 млрд руб. В 2022 году студия рассчиталась с банком.