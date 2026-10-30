«Ленфильм» обновил совет директоров

В новый совет директоров киностудии «Ленфильм» вошли девять человек, в том числе представители администрации губернатора и городских комитетов. Председателем совета избран вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. Решение приняли на заседании 29 октября, сообщили в киностудии.