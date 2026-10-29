Вице-губернатор Борис Пиотровский возглавил совет директоров «Ленфильма»

Сейчас в состав совета директоров киностудии входят только чиновники из городской администрации. По состоянию на лето 2026 года в нем числились вице-губернатор Ирина Потехина, спецпредставитель губернатора Маргарита Рудакова, глава пресс-службы губернатора Инна Карпушина, а также главы комитетов.