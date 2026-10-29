Вице-губернатор Борис Пиотровский возглавил совет директоров «Ленфильма»
Председателем совета директоров киностудии «Ленфильм» избран вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. Об этом чиновник упомянул во время прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург» 29 октября.
Сейчас в состав совета директоров киностудии входят только чиновники из городской администрации. По состоянию на лето 2026 года в нем числились вице-губернатор Ирина Потехина, спецпредставитель губернатора Маргарита Рудакова, глава пресс-службы губернатора Инна Карпушина, а также главы комитетов.
Господин Пиотровский также в эфире объявил, что студия намерена окончательно закрыть вопрос с долгами в течение двух недель. Ранее в Смольном заявляли, что финансовым оздоровлением студии городская администрация будет заниматься наряду с Министерством культуры.
С февраля 2026 года 100% акций кинокомпании принадлежат Санкт-Петербургу. Смольный на новой площадке собирается снимать в том числе патриотическое кино. С июля генеральным директором «Ленфильма» назначен бывший руководитель кинодепартамента Минкульта Дмитрий Давиденко.