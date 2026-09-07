Никто не выкупил активы банкротящегося орловского завода проволоки за 227 млн

Не состоялись банкротные торги в форме публичного предложения на имущество орловского ООО «Промметиз Русь» и его собственника ООО «Орелметаллторг», которые были признаны несостоятельными в 2022 году. Это связано с отсутствием заявок, сообщил организатор тендера ООО «Межрегионконсалт». Начальная цена лота составляла 226,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Лот включал 1,66 тыс. позиций, в том числе 1,65 тыс., принадлежащих «Промметиз Русь», и восемь — «Орелметаллторг». Среди недвижимости первого должника два земельных участка общей площадью 30,7 тыс. кв. м, два производственных помещения на 9,7 тыс. кв. м, бассейн на 1,7 тыс. кв. м, а также три электрические подстанции мощностью до 1,6 кВ, градирня (117 кв. м), гараж (177,9 кв. м) и подъездной железнодорожный путь (протяженность 816 м). Все эти активы находятся в залоге у банка ПСБ. В разделе движимого имущества представлено 1,46 тыс. наименований.

Из активов «Орелметаллторга» на продажу выставлялись семь производственных линий и оборудование к одной из них. Все это вмонтировано в производственные помещения «Промметиз Русь».

Из данных Rusprofile следует, что ООО «Орелметаллторг» принадлежит Юлии Матвеевой и является единственным владельцем «Промметиз Русь». Первая компания была учреждена в Орловском округе Орловской области в 2009 году, вторая — в 2006-м.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», суд признал «Промметиз Русь» банкротом в феврале 2022 года из-за 8,4 млн руб. долга перед налоговой службой. С того момента конкурсным управляющим компании является Михаил Бологов.

«Орелметаллторг» был признан несостоятельным в 2022 году — по иску Московского индустриального банка, который обозначил требования на 717 млн руб. Он же выступает кредитором «Промметиз Русь», ранее предъявлял компании долги на 2,4 млрд руб. Конкурсным управляющим «Орелметаллторга» является Артем Евсеев.

Алина Морозова