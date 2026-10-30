«Лечить должна сама среда»
Яна Лубнина — о тренде на «дизайн нервной системы»
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В туризме намечается тренд на «дизайн нервной системы». Сфера гостеприимства уже привыкла к необходимости предлагать гостям спа и различные расслабляющие процедуры. Но теперь речь о куда более комплексном подходе — лечить должна сама среда.
Новое веяние попыталось описать, в частности, британское агентство Lemongrass, которое занимается пиаром туристических и велнес-брендов, в докладе о трендах 2027 года. Идея в том, что погоня за здоровьем сама стала источником стресса, и отелям предлагают не добавлять процедуры, а убирать раздражители. Все вокруг должно работать на благоприятное состояние гостя.
Звучит расплывчато, что если разобрать это по деталям? Во-первых, подходящая среда для работы с нервной системой имеет вполне заметные проявления: естественный свет, мягкая акустика, чистый воздух и вода, материалы с низкой токсичностью, запахи, комфортная температура, обилие растений и вода в интерьере. По данным отчета, на 35% больше гостей проводят время в зонах отеля с естественным светом, зеленью и водой.
Во-вторых, важны базовые составляющие программы: цельная еда, естественное движение, погружение в природу, восстанавливающие процедуры и живое общение. В-третьих, нужен ритм. Например, ретрит Eha на эстонском острове Хийумаа строит программу по пяти сезонам острова. Специалисты считают, что погружение в такой контекст необходимо наделять смыслом, некой ритуальностью, сопровождать трепетным отношением к нюансам.
Что касается физиологических результатов такого опыта, то их можно измерять при помощи носимых умных устройств. Гаджеты покажут эффект, измеряя сердечных ритм, качество сна, показатели активности. Самим гостям при этом не нужно за этим следить, задача лишь расслабиться.
Концепция всеобъемлющего ретрита может выглядеть как специальные номера в отелях с продуманным звуком, светом, очисткой воздуха или как программы ночевок под звездами, с цельной едой и практиками. Это могут быть и программы выживания в лесу, мужские ретриты, где акцент на восстановлении и эмоциональной устойчивости. В итоге главный продукт «нового велнеса» — не процедура на пару часов, а создание ощущения, что гостю стало легче, но он не понял, почему именно.