«Лечить должна сама среда»

Концепция всеобъемлющего ретрита может выглядеть как специальные номера в отелях с продуманным звуком, светом, очисткой воздуха или как программы ночевок под звездами, с цельной едой и практиками. Это могут быть и программы выживания в лесу, мужские ретриты, где акцент на восстановлении и эмоциональной устойчивости. В итоге главный продукт «нового велнеса» — не процедура на пару часов, а создание ощущения, что гостю стало легче, но он не понял, почему именно.