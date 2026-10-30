IIHF исполнит решение о допуске российских хоккеистов к международным турнирам
Международная федерация хоккея (IIHF) исполнит решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении российских команд на мировую арену. Об этом сообщила пресс-служба организации.
При этом в федерации отметили, что разочарованы вердиктом суда. Также IIHF подчеркнула, что изменение числа участников турниров требует «пересмотра форматов соревнований, расписания, условий проезда и проживания, а также мер безопасности». При этом федерация «в срочном порядке оценит шаги», необходимые для имплементации решения CAS.
Суд посчитал аргументы IIHF относительно безопасности проведения турниров с участием россиян недостаточными для сохранения дальнейшего отстранения. Вопрос о формате допуска (в нейтральном статусе или с национальной символикой) CAS оставил на усмотрение IIHF.
Против возвращения российских команд высказались федерации хоккея Финляндии, Чехии и Германии. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что постановление суда «является окончательным и обжалованию не подлежит».