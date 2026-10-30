IIHF исполнит решение о допуске российских хоккеистов к международным турнирам

При этом в федерации отметили, что разочарованы вердиктом суда. Также IIHF подчеркнула, что изменение числа участников турниров требует «пересмотра форматов соревнований, расписания, условий проезда и проживания, а также мер безопасности». При этом федерация «в срочном порядке оценит шаги», необходимые для имплементации решения CAS.