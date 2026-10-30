Рождественская ярмарка в Петербурге откроется 12 декабря
Главной локацией ярмарки станет Манежная площадь
Рождественская ярмарка в Петербурге начнет работать 12 декабря и продлится до 10 января 2027 года. В этом сезоне праздничные площадки появятся в центре города: на Кленовой улице установят двухэтажную паровую карусель, а на Дворцовой площади — ледовую горку и торговые домики. Первые ордера для подготовки мероприятий уже выдала ГАТИ.
Кленовую улицу также украсят световыми инсталляциями и гирляндами. Главной локацией ярмарки станет Манежная площадь: там планируют установить каток, карусель и паровозик для детей, а также разместить торговые домики. Еще одна площадка будет работать на Московской площади. Всего ярмарка охватит пять городских локаций — в том числе Малую Садовую улицу.
В прошлом сезоне Рождественская ярмарка также проходила на нескольких площадках. Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», ее посетили почти 1,5 млн человек. В 2025 году городские власти решили отказаться от западноевропейской стилистики оформления в пользу русских традиций.