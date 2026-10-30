Рождественская ярмарка в Петербурге откроется 12 декабря

Кленовую улицу также украсят световыми инсталляциями и гирляндами. Главной локацией ярмарки станет Манежная площадь: там планируют установить каток, карусель и паровозик для детей, а также разместить торговые домики. Еще одна площадка будет работать на Московской площади. Всего ярмарка охватит пять городских локаций — в том числе Малую Садовую улицу.