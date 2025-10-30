Петербург уйдет от западного стиля для оформления рождественской ярмарки

Для организации Рождественской ярмарки в Санкт-Петербурге в 2025 году обратились к русскому стилю. Элементы оформления на западный манер больше не будут использовать, заявил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Власти города определили концепцию Рождественской ярмарки, ее представят в конце ноября. В Петербурге проводят закупки на проведение мероприятий на Дворцовой и Манежной площадях.

«Мы уходим от стиля средневекового и европейского города, который затрагивал и наши традиции, и традиции европейских государств. Сейчас все украшения будут стандартизированы переходом в петербургские русские традиции»,— заявил чиновник.

Рождественские ярмарки традиционно проходят в Петербурге с середины декабря до 9 января. Прошедшую посетили почти 1,5 млн человек.

Татьяна Титаева