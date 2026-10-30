Проект бюджета Ульяновской области назвали тяжелым, но выполнимым
В пятницу, 30 октября, правительство Ульяновской области на своем заседании утвердило подготовленный региональным минфином проект бюджета на 2027 год и трехлетнюю перспективу.
Как доложила кабмину вице-премьер, министр финансов региона Наталья Брюханова, согласно основным показателям экономического прогноза, ВРП должен будет составить в 2027 году 941,5 млрд руб., индекс промпроизводства — 102,3%, индекс потребительских цен — 104%, темпы роста зарплаты — 109%.
Согласно законопроекту, общий объем доходов регионального бюджета на 2027 год планируется на уровне 118,242 млрд руб., из них безвозмездные поступления из федерального бюджета — 19,260 млрд руб. Расходы составляют 118,296 млрд руб. Собственные доходы бюджета — 98,982 млрд руб. Дефицит — 55 млн руб. (0,06%). Верхний предел госдолга по состоянию на 1 января 2028 года должен будет составить 46,165 млрд руб. Предельный объем расходов на обслуживание госдолга — 5,5 млрд руб. Долговая нагрузка (отношение госдолга к собственным доходам региона в процентах) планируется на уровне 46,7%.
Сбалансированность бюджета на 84% сформирована собственными доходами. По словам министра, основные источники доходов — НДФЛ (33,7%), акцизы (33,2%, из них основа — акцизы на пиво), налог на прибыль (17,8%).
Ранее, комментируя «Ъ-Волга» проект бюджета, Наталья Брюханова назвала его «сдержанным». Губернатор Алексей Русских, открывая обсуждение документа, назвал его «рациональным, сбалансированным, отражающим текущую экономическую ситуацию». Он также подчеркнул, что бюджет является социально ориентированным, доля социальных расходов составляет более 68%. Среди основных направлений расходной части бюджета — интенсивное развитие здравоохранения и образования продолжение модернизации коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и транспорта.
Спикер заксобрания Валерий Малышев отметил, что правительство региона успело подготовить бюджет к передаче в областной парламент в срок, установленный законом, — до 1 ноября. Он отметил, что депутатам теперь предстоит до 13 ноября принять законопроект в первом чтении по основным показателям.
За утверждение проекта бюджета члены кабмина проголосовали единогласно.
Принимая из рук губернатора законопроект об областном бюджете, Валерий Малышев, взвесив пакет документов в руках, заметил, что бюджет «тяжелый». «Но — выполнимый»,— ответил губернатор.