Доходы не догнали инфляцию

Согласно ведомственной структуре расходов, в сравнении с первоначальным бюджетом-2026 на 273 млн рублей увеличились затраты по строке «правительство Ульяновской области». Увеличится финансирование регионального здравоохранения (в основном на покупку на лекарств), почти на 500 млн руб. выросли расходы по строке регионального минтранса, в первую очередь это возмещение выпадающих доходов перевозчикам, в том числе авиационным, автобусным и РЖД (раньше эта строка была дефицитной, что вело к судебным разбирательствам). Почти на 451 млн руб. снизились расходы по министерству просвещения и воспитания (это, по данным минфина, связано с завершением ряда проектов по программам капремонта школ); на 113 млн руб. упадут расходы на спорт (также в связи с завершением ряда строек и окончанием платежей по концессионному соглашению за ледовый дворец «Волга-Спорт-Арена»); на 313 млн руб. увеличились расходы по минЖКХ и строительства; на 2,8 млрд руб. снизились расходы на поддержку аграриев.