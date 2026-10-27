Доходы не догнали инфляцию
Правительство Ульяновской области готовится передать проект бюджета региона в ЗСО
Проект бюджета Ульяновской области выложен на публичную экспертизу и подготовлен для утверждения кабмином. Затем его передадут на обсуждение депутатов областного парламента. Доходы его незначительно увеличились в сравнении с первоначальным бюджетом прошлого года, даже не обогнав ожидаемую инфляцию. Регион по-прежнему находится в группе субъектов РФ с самой высокой долговой нагрузкой.
Минфин Ульяновской области сформировал проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Законопроект о бюджете на прошлой неделе был выложен на странице публичных обсуждений нормативно-правовых актов, срок приема замечаний и предложений — до 28 октября. После этого документ должен утвердить региональный кабмин (предполагается, что заседание по этому поводу пройдет 30 октября), и далее законопроект направят на одобрение депутатам регионального парламента.
Согласно законопроекту, общий объем доходов регионального бюджета составляет 118,242 млрд руб., из них безвозмездные поступления из федерального бюджета — 19,260 млрд руб. (год назад, в первоначальном бюджете 2026 года, доходы составляли 117,543 млрд руб.). Расходы составляют 118,296 млрд руб. (в бюджете-2026 было 118,528 млрд руб.). Собственные доходы бюджета — 98,982 млрд руб. (в бюджете-2026 — 97,119 млрд руб.). Дефицит — 55 млн руб. (в 2026 году — 984 млн руб.).
Верхний предел госдолга по состоянию на 1 января 2028 года должен будет составить 46,165 млрд руб. Предельный объем расходов на обслуживание госдолга — 5,5 млрд руб. Судя по данным законопроекта, долговая нагрузка (отношение госдолга к собственным доходам региона в процентах) планируется на уровне 46,6 %. Этот показатель выше текущей цифры.
По данным регионального минфина, уровень долговой нагрузки региона на 1 сентября 2026 года составлял 43,32 % (50,496 млрд руб.). Из них 42,2 % составляли ценные бумаги, 38,1 % — бюджетные кредиты и 19,7 % — банковские кредиты. По сравнению предыдущими годами уровень долговой нагрузки снижается, но Ульяновская область по этому показателю остается в числе регионов-аутсайдеров. Если по итогам первого полугодия 2021 года он составлял 76,4 %, то по итогам 2024 года она была на уровне 62 %. В опубликованном РИА «Новости» рейтинге регионов России по уровню долговой нагрузки по итогам 2025 года Ульяновская область занимала 78 место (из 86 регионов, учтенных в анализе экспертов) с долговой нагрузкой 51,7 % (Самарская область в этом рейтинге на 46-м месте с долговой нагрузкой 25,4 %, Оренбургская — на 48-м месте с долговой нагрузкой 27,5 %). По словам вице-премьера облправительства, министра финансов Натальи Брюхановой, «за последние 10 лет в регионе сейчас самая низкая долговая нагрузка, она неуклонно снижается».
Судя по основным параметрам проекта бюджета, в отличие от предыдущих лет, когда рост доходной части доходил до 10 %, на этот раз этот показатель запланирован на уровне 6,4 % (собственные доходы региона — на 2 %), что ниже прогнозируемой на конец 2026 года инфляции (около 8 %), а расходная часть оказалась даже ниже, чем в первоначальном бюджете 2026 года.
Согласно ведомственной структуре расходов, в сравнении с первоначальным бюджетом-2026 на 273 млн рублей увеличились затраты по строке «правительство Ульяновской области». Увеличится финансирование регионального здравоохранения (в основном на покупку на лекарств), почти на 500 млн руб. выросли расходы по строке регионального минтранса, в первую очередь это возмещение выпадающих доходов перевозчикам, в том числе авиационным, автобусным и РЖД (раньше эта строка была дефицитной, что вело к судебным разбирательствам). Почти на 451 млн руб. снизились расходы по министерству просвещения и воспитания (это, по данным минфина, связано с завершением ряда проектов по программам капремонта школ); на 113 млн руб. упадут расходы на спорт (также в связи с завершением ряда строек и окончанием платежей по концессионному соглашению за ледовый дворец «Волга-Спорт-Арена»); на 313 млн руб. увеличились расходы по минЖКХ и строительства; на 2,8 млрд руб. снизились расходы на поддержку аграриев.
Наталья Брюханова в беседе с «Ъ-Волга» назвала проект бюджета «сдержанным». «Это общероссийская тенденция. Таких темпов роста, какие были в предыдущие три года, мы не ждем, и это логично, если учесть общую обстановку, влияние налоговой реформы. Кроме того, в расходной части бюджета есть определенное снижение в связи с тем, что часть крупных федеральных проектов завершена»,— пояснила министр. При этом она отметила, что все нацпроекты, которые были в 2025 и 2026 годах, продолжают реализовываться «и обеспечены финансированием в полном объеме», также в полном объеме обеспечена зарплата бюджетников, сохранены все меры соцподдержки. К тому же, заметила вице-премьер, в сравнении с бюджетом 2026 года «в полтора раза увеличены затраты на бесплатное лекарственное обеспечение».
По словам Натальи Брюхановой, еще рано называть этот проект бюджета окончательным, «к моменту вынесения его на утверждение кабмином еще могут произойти корректировки».
Завкафедрой экономического анализа и госуправления УлГУ профессор Анатолий Лапин отмечает, что регион сейчас находится в некой переломной точке. «Или нам удастся распаковать скрытые и дремлющие источники роста, или произойдет скатывание к стагнационному режиму»,— заметил эксперт.