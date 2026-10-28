В Курской области производство электрооборудования выросло на 38,8%

Общий индекс промышленного производства (ИПП) в Курской области за девять месяцев 2026 года составил 111,3% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Динамика схожая с итогами первого полугодия: тогда в большинстве регионов Черноземья выросло промышленное производство. Самый высокий индекс был в Курской области, хотя по итогам 2025-го регион был аутсайдером макрорегиона.