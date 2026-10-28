В Курской области производство электрооборудования выросло на 38,8%
Выпуск электрооборудования в Курской области вырос на 38,8%, также существенно увеличилось изготовление автотранспорта (+36,9%), пищевых продуктов (+16,4%) и напитков (+31,3%). Об этом сообщает Курскстат по итогам января – сентября 2026 года.
Помимо этого, нарастили выпуск производители прочих готовых изделий (+29,5%). Курские предприятия стали выпускать больше упаковочных пластмассовых изделий, спецодежды, электродвигателей и аккумуляторов. В продовольственном сегменте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в области произведено больше говядины, свинины, мороженой рыбы, рыбного филе, подсолнечного, соевого и рапсового масел, сливок и сливочного масла.
Сильнее всего упали показатели в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — объем выпуска составил лишь 67,4% к уровню аналогичного периода прошлого года (падение на 32,6%). Меньше производили мебели (-21,7%) и машин и оборудования, не включенных в другие группировки (-23,9%).
Положительная динамика отмечена и в отраслях, обеспечивающих базовую инфраструктуру: производство и распределение электроэнергии, газа и пара выросло на 42,7%, а в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов — на 7,3%. В обрабатывающих производствах объем выпуска увеличился на 11,7%. В обеспечении энергией (электричество, газ и пар), напротив, — снижение на 16,3%.
Общий индекс промышленного производства (ИПП) в Курской области за девять месяцев 2026 года составил 111,3% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Динамика схожая с итогами первого полугодия: тогда в большинстве регионов Черноземья выросло промышленное производство. Самый высокий индекс был в Курской области, хотя по итогам 2025-го регион был аутсайдером макрорегиона.