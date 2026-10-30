Осужденный на 13 лет экс-вице-премьер Башкирии Алан Марзаев ушел на фронт

Бывший заместитель премьер-министра Башкирии Алан Марзаев, в ноябре прошлого года приговоренный к 13 годам колонии строгого режима за вымогательство и получение взяток, подписал контракт и отправился на СВО. Об этом говорится в публикации на личной странице осужденного чиновника во «ВКонтакте». До вчерашнего дня страница экс-вице-премьера не обновлялась с 29 сентября 2024 года.