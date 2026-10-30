Осужденный на 13 лет экс-вице-премьер Башкирии Алан Марзаев ушел на фронт
Бывший чиновник намерен обжаловать приговор в Верховном суде России
Бывший заместитель премьер-министра Башкирии Алан Марзаев, в ноябре прошлого года приговоренный к 13 годам колонии строгого режима за вымогательство и получение взяток, подписал контракт и отправился на СВО. Об этом говорится в публикации на личной странице осужденного чиновника во «ВКонтакте». До вчерашнего дня страница экс-вице-премьера не обновлялась с 29 сентября 2024 года.
В публикации также отмечается, что осужденный чиновник намерен обжаловать приговор в Верховном суде России. По данным электронной справочной, материалы жалобы поступили в ВС РФ. Адвокаты Алана Марзаева подтвердить или опровергнуть сведения не смогли.
Как неоднократно сообщал «Ъ-Уфа», Алан Марзаев курировал в правительстве Башкирии транспортную и строительную отрасли, а также ЖКХ. В конце сентября 2024 года его задержали оперативники ФСБ.
Зампреда регионального правительства обвиняли в вымогательстве и получении взяток от топ-менеджеров уфимской компании «Дортрансстрой» в размере 10% от суммы муниципальных контрактов. В общей сложности, полагают правоохранительные органы, вице-премьер намеревался получить более 56,1 млн руб., однако с декабря 2023 по апрель 2024 года успел собрать 37 млн руб. Обвинение считает, что на взятки Алан Марзаев построил загородный дом в Кармаскалинском районе Башкирии.
Сам чиновник вину отрицал, заявляя о провокации правоохранительных органов и оговоре со стороны бывшего главы минтранса Башкирии Александра Клебанова, а также топ-менеджеров «Дортрансстроя» Марата Латыпова и Дмитрия Гилимьянова. Что касается дома, то, утверждал Алан Марзаев, он принадлежал его водителю.
21 ноября 2025 года Ленинский райсуд Уфы по итогам процесса, длившегося менее полутора месяцев, приговорил чиновника к 13 годам лишения свободы, оштрафовал на 561,3 млн руб. Также суд изъял загородный дом водителя Алана Марзаева и лишил вице-премьера почетных званий. 19 февраля Верховный суд Башкирии оставил приговор без изменений, а 5 августа Шестой кассационный суд общей юрисдикции вернул осужденному почетные звания заслуженного строителя и заслуженного экономиста Башкирии.
15 июня Мещанский суд Москвы по требованию Генпрокуратуры конфисковал имущество Алана Марзаева и его родственников: объекты недвижимости в Северной Осетии, Башкирии, Кисловодске, Москве, а также автомобили. 11 ноября Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на решение суда.