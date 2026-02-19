Бывший вице-премьер переходит на строгий режим

Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев не смог добиться отмены приговора за вымогательство и получение 37 млн руб. взятки от компании «Дортрансстрой». В Верховном суде Башкирии осужденный и его адвокаты пытались доказать недопустимость методов, которыми следствие доказывало его вину, указывали на противоречия в материалах дела и заявили отвод составу судей. Однако коллегия Верховного суда Башкирии постановила: 13 лет колонии строгого режима. Алан Марзаев намерен продолжить борьбу за свое оправдание.

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ, Коммерсантъ

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ, Коммерсантъ

Вчера Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляционную жалобу защиты бывшего вице-премьера республики Алана Марзаева.

Как сообщал «Ъ», в ноябре Ленинский райсуд Уфы приговорил господина Марзаева к 13 годам колонии строгого режима и 561,3 млн руб. штрафа за вымогательство и получение 37 млн руб. взятки от топ-менеджеров компании «Дортрансстрой» — одного из крупнейших предприятий дорожно-строительной отрасли региона.

По версии обвинения, вице-премьер требовал от основателя и фактического владельца фирмы Марата Латыпова и гендиректора компании Дмитрия Гилимьянова от 5% до 10% от суммы подрядов, которые «Дортрансстрой» получал по контрактам с управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы (УСРДИС). Обвинение считает, что всего чиновник получил 37 млн руб.

Главным посредником при передаче взяток якобы являлся ныне покойный экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Клебанов. Также в схеме, считает следствие, участвовали водители Алана Марзаева, Дмитрия Гилимьянова и Александра Клебанова. На своего водителя Эльмара Иртуганова вице-премьер, настаивали правоохранительные органы, оформил дачу в деревне Каракуль, якобы построенную на «откаты». Ленинский райсуд конфисковал дачу. Кроме того, Алану Марзаеву запретили в течение 12-ти лет занимать государственные должности, с него взыскали сумму, эквивалентную взятке. Также чиновника лишили почетных званий и государственных наград.

С октября 2024-го по август 2025 года Алан Марзаев находился под арестом в «Лефортово», а последние полгода — в уфимском СИЗО.

Вчерашнее заседание началось с попытки адвокатов Алана Марзаева — Расима Гарифуллина и Анатолия Тимощенкова — заявить отвод составу суда за отказ удовлетворить два ходатайства. В первом защита просила перенести заседание в связи с рассмотрением Мещанским судом Москвы гражданского дела о даче в Каракуле, а во втором — изучить материалы, которые, по их версии, доказывали пытки в отношении Эльмара Иртуганова. Адвокаты и сам Алан Марзаев неоднократно утверждали, что водитель давал показания следствию под давлением.

В апелляционной жалобе адвокаты, в числе прочего, указывали на расхождения в протоколах и показаниях, на которых строится уголовное дело. Приглашенный по ходатайству прокуратуры следователь СКР Вадим Зарипов объяснил противоречия техническими ошибками.

Также, по версии защиты, Алан Марзаев не мог оказывать давление на министра транспорта Александра Клебанова, так как того назначает на должность не вице-премьер, а глава Башкирии. Возможность влиять на деятельность УСРДИС обвиняемый и адвокаты опровергали тем, что муниципальное управление не подчиняется региональному правительству.

Кроме того, адвокаты настаивали, что следствие и суд первой инстанции не установили источники средств, использованных Маратом Латыповым в качестве взятки. По их версии, наличные основатель «Дортрансстроя» передавал для покупки недвижимости, а не для взяток Алану Марзаеву. Также они пытались доказать несоответствие доводов об использовании полученных «откатов» для строительства дачи в Кармаскалинском районе: загородный дом был построен за полтора месяца до первого эпизода передачи взятки.

Ко всему прочему, адвокаты утверждали, что дело в отношении господина Марзаева является результатом многолетней провокации и оговора со стороны экс-главы минтранса и топ-менеджеров «Дортрансстроя», чему суд первой инстанции якобы не дал должной оценки. Таким образом, защита считала, что Алана Марзаева следует оправдать.

Представители гособвинения заявляли, что в апелляционной жалобе не было доводов, доказывающих невиновность осужденного и отличающихся от тех, что защита представила в прениях в суде первой инстанции.

Коллегия Верховного суда Башкирии изменила приговор лишь в технических деталях, уточнив порядок отсчета срока отбытия наказания.

Алан Марзаев заявил журналистам о готовности бороться за свое оправдание вплоть до Верховного суда России.

Идэль Гумеров